    “El hombre que hizo soñar a Bolivia”: la reacción internacional a la muerte de Xabier Azkargorta

    El español falleció este viernes a los 72 años. En Chile tuvo un irregular paso por la Roja, pero su principal hito fue llevar a los altiplánicos al Mundial de 1994.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    "El hombre que hizo soñar a Bolivia": la reacción internacional a la muerte de Xabier Azkargorta.

    Xabier Azkargorta falleció este viernes, a los 72 años. En Chile es recordado por su irregular paso por la Roja entre 1995 y 1996. Sin embargo, el resto se Sudamérica y el mundo tiene en su memoria el haber llevado a Bolivia al Mundial de 1994. Quizás su principal hito como DT.

    “Fallece Xabier Azkargorta, el hombre que hizo soñar a Bolivia”, titulan, por ejemplo, en el sitio Urgente, del país altiplánico. Ahí destacan sus hitos en la Verde: “El entrenador español llegó al país en la década de los 90 para asumir el mando de la Verde. En 1993 acompañó a la selección en las eliminatorias y logró clasificar, por primera y única vez en su historia, a un Mundial de fútbol (la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994). Tras ese histórico logro, Azkargorta continuó vinculado al fútbol boliviano. Entre sus mayores hazañas se encuentra la recordada campaña de Bolívar en la Copa Libertadores 2014, donde logró llevar a la Academia hasta las semifinales”.

    En España, su país de origen, también sacudió la noticia. “Muere Xabier Azkargorta, la leyenda del Espanyol que echó raíces en Bolivia”, señala el medio Sport.

    “Desde Bolivia, precisamente, ha llegado la triste noticia. Allí residía y allí llevaba tiempo. Ha afrontado una larga enfermedad que le ha terminado segando la vida. Los medios del país sudamericano abren a estas horas con la noticia del deceso, muestra palmaria de lo que Azkargorta significó para aquel país, no tan solo para su fútbol, trascendiendo el deporte para convertirse en un icono nacional, símbolo de su orgullo”, añaden.

    En ABC, titularon con su estadía en el Sevilla. “Muere Xabier Azkargorta, entrenador del Sevilla en la década de los 80”, fue la frase elegida. Ese periódico también se refirió a su paso por Bolivia y Chile: “Azkargorta, que además de al Sevilla entrenó al Espanyol, al Nástic, al Tenerife o al Valladolid, fue reconocido seleccionador de Bolivia, país al que llevó a la Copa del Mundo. También dirigió a varios clubes del país andino, a la selección de Chile y a clubes de Japón y México”.

    El tradicional medio Marca también dio espacio al deceso del exDT. “Muere Xabier Azkargorta, un pionero que hizo historia guiando a Bolivia a su único Mundial”, titulan.

    En Argentina, fue Olé el primer medio en dar la información. “El histórico entrenador de la selección boliviana murió a los 72 años, tras presentar complicaciones cardíacas. El vasco fue el encargado de llevar a la Verde al Mundial 1994. Descansa en paz, Bigotón”, señalaron.

    Xabier Azkargorta

