Prensa internacional se rinde frente a la propuesta de Marcelo Bielsa en Uruguay

Marcelo Bielsa acapara las miradas. El DT rosarino era uno de los principales atractivos del duelo entre la Roja y Uruguay, producto del cambio de paradigma que propone en el fútbol charrúa. Sin brillar, pero siendo muy superior a Chile, la Celeste del Loco inicia con un buen triunfo en las Eliminatorias, lo que le valió elogios de la prensa internacional.

El diario Olé, de Argentina, analiza el esquema del técnico transandino. “En el Centenario había dudas y resistencia. Aunque el 3-1 con el que comenzó el camino a la Copa del Mundo 2026 las despejó para darle paso a los aplausos por un gran partido del combinado oriental”, inician diciendo.

“Un 11 bien a gusto del Loco: muy vertical, dinámico, abriendo bien la cancha buscando generar una y otra situación de gol. Planteó un 4-3-3 en el que salvo el arquero Sergio Rochet de 30 años, el resto tiene 27 años o menos. Un claro mensaje. La Roja le ofreció resistencia e intensidad, pero la calidad de Nicolás De la Cruz fue más para romper el 0-0 y ser la figura con un doblete”, agregan.

Marcelo Bielsa, DT de Uruguay. Foto: AP/Santiago Mazzarovich

“Uruguay no sometió al rival, pero supo cómo lastimar. Se perdió el tercero Pellistri, pero De La Cruz sí la empujó para el 3-0 tras una jugada a toda velocidad de Valverde y Núñez. Más Nández (de lateral), Piquerez y la ubicación y quite de Ugarte, cinco del PSG. No más una Celeste de garra y aguante, ahora sus volantes vuelan. Y nadie terminó extrañando a Suárez y Cavani (por el momento)”, enfatizan.

En Ecuador también miraron con atención el compromiso. La Tricolor es el próximo rival del elenco oriental y elogia lo expuesto por su contrincante venidero. “Uruguay dominó el partido con solvencia y pudo haber obtenido un resultado más abultado de haber tenido mejor puntería a la hora de definir”, dicen en el periódico El Comercio.

“Para Bielsa, que había recibido críticas de parte de algunos medios de comunicación locales por no haber convocado para esta doble fecha a dos históricos de la selección uruguaya como Edinson Cavani y fundamentalmente Luis Suárez, fue un debut promisorio”, suman.

En tanto, en la prensa de Uruguay destacan lo hecho por su seleccionado. “El equipo destacó por su presión alta y su intensidad para recuperar la pelota en campo rival, apostando a la colaboración de los dos volantes centrales, que, junto a Nicolás de la Cruz, jugaron bien adelantados”, indican en el diario El País, de la nación charrúa.

“La metodología de juego que tiene el director técnico argentino está muy marcada: se basa en la presión, la posesión y la dinámica en los futbolistas”, destacan en el mismo sitio.