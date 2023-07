Preparador físico de Sampaoli ofrece disculpas al plantel de Flamengo: “Reaccioné de la peor manera; desearía poder retroceder el tiempo”

Un verdadero escándalo rodea a Jorge Sampaoli y el Flamengo. Concretamente, a un miembro del cuerpo técnico del estratega argentino. Pablo Fernández, su preparador físico, agredió a Pedro, atacante y una de las figuras del elenco carioca.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado, posterior a la victoria del Mengao sobre Atlético Mineiro, por 2-1. En ese sentido, el plantel se cuadró contra lo realizado por el ayudante del casildense. No van a entrenar mientras continué trabajando dentro del Fla.

Luego de la noche ajetreada, que incluso vio involucrada a la policía luego de que el ariete denunciara a Fernández, este último se manifestó y pidió disculpas por su accionar: “Podría comenzar estas palabras de mil maneras, pero la única que realmente tiene sentido es disculparse. A Pedro, compañeros, trabajadores y Flamengo”, señaló, a modo de introducción.

El preparador físico explicó cómo se dio la situación y asumió su error: “Entré al vestuario muy molesto, con ganas de resolver la situación enseguida y lo hice mal. Estaba previsto que hoy sería un día libre. Es una pena, porque me gustaría poder hablar de esto personalmente con todo el personal del club primero. Me sentí muy dolido por una situación y reaccioné de la peor manera”, indicó.

“He estado pensando en lo que pasó durante horas y desearía poder retroceder en el tiempo. Pero no puedes. Lo que existe es el presente y el futuro. Eso es pedir perdón y volver a intentarlo cuando sea necesario. Lo siento y me gustaría corregir”, complementó.

Finalmente, aseguró que el estrés producido por el nivel de competencia desencadenó en su reacción, pero que no lo utilizará como excusa: “La alta competencia suele tener cosas que nos enferman. Situaciones de alto estrés que nos hacen reaccionar y pensar mal. No pretendo situar este contexto como excusa, sino como explicación. Definitivamente, si tuve desacuerdos con Pedro los debí haber resuelto en otro momento y de otra manera. Intentaré que suceda. Trabajaré para cambiar y ser mejor”, sentenció Fernández.