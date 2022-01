Presidente de la Federación de Hockey se ilusiona con clasificar al Mundial: “Tenemos una oportunidad enorme por jugar en casa”

El próximo 19 y 20 de enero iniciará la Copa Panamericana de Hockey sobre césped, tanto en su versión femenina y masculina respectivamente, que se jugará en el Prince of Wales Country Club de La Reina. La cita, también conocida como la Copa de las Américas de la disciplina, será llevada a cabo en Santiago por segunda vez y recibirá a 18 selecciones nacionales de todo el continente.

Cabe mencionar que este torneo dará tres cupos al Mundial femenino y dos al masculino, esto por primera vez en la historia. Esto se debe a la decisión de la Federación Internacional de eliminar la Liga Mundial, torneo que anteriormente entregaba los pasajes a la máxima cita.

En este contexto, el presidente de la Federación Chilena de Hockey sobre césped (Fehoch), Walter Kramer, espera realizar una actuación histórica.

¿Cuáles son sus proyecciones para la Copa Panamericana?

En el concierto continental americano intentamos llegar a semifinales, nuestras selecciones están frecuentando esa instancia. Intentaremos llegar a semifinales, y de ahí pelear o intentar lograr cosas más grandes. Históricamente estamos entre el tercer y cuarto puesto, con excepciones. Las explicación lógica es meterse en semis como piso, de ahí jugar partido a partido. Tenemos esperanzas de ojalá entrar en una final, y si ambos equipos llegan a entrar sería un sueño, algo inédito e histórico.

¿Cómo se han preparado?

Las selecciones no han parado con la pandemia. Esperábamos esta fecha y la Copa América. Esta se iba a llevar a cabo en Trinidad y Tobago, pero ahí Chile asumió la posibilidad de gestionar y realizar la copa acá. Es un aliciente para motivar a las próximas generaciones, es una ocasión histórica. La Federación Internacional abolió la liga mundial que permitía cupos a los mundiales, pero como se está repensando que para este mundial en particular se efectúe en los torneos continentales. Por primera vez dará dos y tres cupos, antes solo le daba al campeón. Tenemos una oportunidad enorme y beneficios por jugar en casa. El domingo (16 de enero) se concentran las mujeres y lunes (17 de enero) los varones.

Pensando en un buen resultado y la histórica clasificación al Mundial ¿Cómo proyecta a las selecciones?

Uno no puede desconocer la realidad como país, y en el contexto de hockey mundial o Chile a nivel deportes colectivos. Sabemos que no somos un país fuerte internacionalmente. Hemos ido varias veces a mundiales juniors sub-21, quedamos 14° en el Mundial de India (varones) de hace poco. Fue algo histórico. Es un hecho que a las citas van solo 16 países. Los cupos se acaban de ampliar de 12 a 16 y la poca cantidad permite menos posibilidades. Competimos con países históricamente fuertes, y habría que ver las zonas que te tocan, pero es una justa muy dura. Hemos tenido series muy parejas con muchos equipos del top 20. Uno siempre se ilusiona con pasar la primera etapa, sería algo histórico e improbable. Pero poniendo los pies en la tierra, no queremos cerrar la fila, ojalá estar del lugar 10 al 14.

¿Cómo se ven para los Juegos Sudamericanos de fin de año?

A nivel sudamericano tenemos que estar en una final en ambos géneros y disputarle el oro palmo a palmo a Argentina.

¿Y para los Juegos Panamericanos que se disputarán el próximo año en Santiago?

El contexto es similar al de la Panam Cup (Copa Panamericana), pero esperaría algo distinto. Esperaría una final Panamericana acá en Santiago. La meta es la final, pero queremos aspiramos a un nivel más que ahora (Copa Panamericana), aunque sean los mismos rivales. A diferencia de la Panam Cup, nunca hemos disputado la final en unos Juegos Panamericanos. Tenemos una camada espectacular de jugadores en Europa y un proceso de las damas que tiene que seguir robusteciéndose.

¿Cómo ve el crecimiento del hockey en Chile?

Tenemos una gran meta, un gran desafío. Tenemos tarea pendiente, no estamos reprobados, pero hemos ido creciendo al ritmo que se ha podido. Esperamos un antes y después con esta gota en el desierto: el Estadio Nacional público en Ñuñoa. Esto ayudará en el desarrollo y el acercamiento de comunas cercanas, el atraimiento de gente de regiones. Influirá en la cantidad de niños que entren en el hockey. Hoy somos diez o doce mil cultores de hockey, pero solo tres o cuatro mil son federados únicamente.

¿Qué objetivos tienen como federación a mediano plazo?

A mediano plazo, el sueño de ser olímpicos o mundialistas, a todos nos gustaría. Pero a mí no me quita el sueño que esto ocurra, el día que estemos recurrentemente, porque ahora puede pasar que vayamos, pero que la idea es que sea reiterativo. Quizás un Mundial sí y otro no, algo así. Ser top 15 o o top 12, y aspirar a entrar siempre en los mundiales, esa es la idea. Tenemos una gran generación, pero hay que seguir trabajando.