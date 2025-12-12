VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Primera oferta, rechazada: el gallito entre Azul Azul y Gustavo Álvarez para sellar su salida de la U

    La concesionaria consideró insuficiente el monto que le ofreció el representante del entrenador para quedar libre. En dicha reunión, también se puso límite al tiempo de la negociación.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Álvarez negocia su salida con Clark. Foto: Marco Vázquez/Photosport. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    No hubo acuerdo. La negociación entre el representante de Gustavo Álvarez, Andrés Lloren, y la presidencia de Azul Azul, Michael Clark, sigue en punto muerto, tras el primer cara a cara que sostuvieron las partes.

    La razón de ello es que la oferta que realizó Lloren para que liberen a su pupilo del contrato que lo amarra a la U hasta diciembre de 2026, fue considerada “insuficiente” por el timonel de la sociedad anónima estudiantil.

    ¿Cuánto ofreció Álvarez? El agente del representante llegó con un cheque por 250 mil dólares y ante la rotunda negativa, subió el monto a cerca de 300 mil. Pero Manuel Mayo, quien estaba en la cita, le recordó al agente que la cláusula que acordaron para este caso es de 1,2 millones de la moneda estadounidense y los “invitó” a subir la puntería.

    Y aunque no ha trascendido la cifra exacta que podría doblarle la mano a Azul Azul, hay que recordar que el conjunto de La Cisterna pagó 800 mil dólares por la carta del transandino a Huachipato el 2023 y que hoy deben salir al mercado a buscar un nuevo director técnico.

    Por lo mismo, Mayi no quiere extender las tratativas más allá del día viernes pues desea cerrar luego al sucesor del técnico que consiguió una Copa Chile, una Supercopa y quedar entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

    Para ello, hay varios nombres en carpeta y el último que ronda con fuerzas en los pasillos del Centro Deportivo Azul es el de Renato Paiva. El portugués fue acercado por su agencia a la gerencia técnica que encabeza Manuel Mayo y tiene el pase en su poder tras ser despedido del fútbol brasileño.

    Allí dirigió a Botafogo en la primera parte del año y eliminó a Universidad de Chile de la fase de grupos Copa Libertadores, cuando los derrotó en Río de Janeiro por la cuenta mínima y con un hombre menos en cancha, pese a que a los de Álvarez les bastaba empatar para avanzar a octavo de final.

    Sin embargo, los de la estrella solitaria quedaron eliminados en la mencionada instancia y Paiva fue cesado en su cargo. No obstante, casi de inmediato, firmó en Fortaleza y Juan Martín Lucero fue su capitán. El resultado tampoco fue satisfactorio: ganó sólo un encuentro de 10 y fue despedido en septiembre.

    A ello se le agrega que en Botafogo ganaba cuatro millones de dólares y en diciembre pasado cuando negoció con Barcelona de Ecuador pidió un millón, por lo que no fue contratado. Honorarios que son muy altos para Universidad de Chile, más aún cuando Clark decidió cuidar las finanzas del club, y que se alejan bastante de lo que ganaba Álvarez por temporada: cerca de 600 mil dólares.

