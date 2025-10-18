SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Protejo mi biología”: Marcos Llorente defiende el uso de gafas de colores y desata la polémica en Europa

El jugador del Atlético Madrid abre el debate en el Viejo Continente sobre los supuestos beneficios que traería la filtración de la luz azul.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Llorente explicó por qué usa las gafas de colores. Foto: @marcosllorente.

Lo que comenzó como una simple entrevista, terminó desatando una discusión en Europa. El volante del Atlético Madrid, Marcos Llorente, abrió el debate sobre los supuestos beneficios biológicos de filtrar la luz azul en la vida cotidiana, gracias al constante uso de gafas de colores.

“Protejo mi biología. Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (la luz de día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían”, aseguró en una entrevista con Cope. Pero como sus palabras fueron interpretadas de todas las maneras posibles en el Viejo Continente, el futbolista utilizó las redes sociales para argumentar su postura.

“Me paso por aquí para aclarar el tema de las gafas, porque veo mucha gente que no entendió nada… O quizás nunca lo hará. Y está bien. No todos están listos para cuestionar lo que les enseñaron. Si no te interesa tu salud, puedes seguir deslizando", sostuvo en su cuenta de Instagram.

Luego, añadió: “Nada de lo que comparto me lo invento. No es una ‘opinión personal’. Es biología (la de verdad). Solo hay que leerla. Así que si te molesta lo que digo, discútelo con ella... Tu retina y tu piel tienen receptores que detectan la luz y sus colores. Tu cuerpo la usa para encender o apagar procesos biológicos esenciales. Si le das una señal equivocada, como una pantalla a las 10 de la noche o un foco LED blanco mientras cenas, el cuerpo responde mal. Punto. No hay debate ahí”.

Llorente habló del uso de las gafas. Foto: @marcosllorente.

Y sus palabras encontraron una respuesta inmediata en sus colegas que usan este accesorio. Koke, Álvaro Morata, Erling Haaland y Alex Baena, por nombrar algunos, apoyaron al mediocampista y la discusión escaló a entidades más técnicas. Claro que estas últimas no estuvieron de acuerdo con los dichos de Llorente.

El canal hispano RTVE investigó el hecho y encontró una publicación que hizo la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) el año 2017. El mencionado informe asevera que “no existen evidencias concluyentes de que la luz azul dañe la vista” y que “no se ha demostrado que los filtros azules en gafas sean efectivos para prevenir daños oculares”.

Además, la cadena citó un informe avalado por la Academia Americana de Oftalmología que llegó a la conclusión de que las gafas con filtro azul no modifican los síntomas de la fatiga visual digital y la Sociedad Española de OftalmoPediatría (SEDOP), citada por Infobae, aseguró en un ensayo publicado durante este 2025 “que no hay evidencia científica que sustente la necesidad de proteger los ojos con este tipo de filtros”.

