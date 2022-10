Qatar 2022 permitirá el ingreso de hinchas no vacunados contra el Covid

A casi un mes y medio del comienzo del Mundial de Qatar 2022, la organización del evento planetario comunicó -considerando el retroceso de la presencia del Covid-19, y la consiguiente disminución en la cantidad de contagios a escala global- que no será requisito estar vacunado para ingresar al país y, por ende, asistir a los estadios sedes de los partidos.

De esta manera, el Comité de Entrega y Legado de la cita mundialista informó que no habrá restricciones en ese sentido. Sin embargo, para entrar se solicitará en el aeropuerto de origen una prueba de descarte de la presencia del virus, ya sea un PCR o un test de antígenos: en el caso del primero, éste debe haber sido realizado en un plazo menor a 48 horas, mientras que en el segundo su antigüedad no puede sobrepasar las 24 horas. En tanto, a los niños menores de 6 años no se les exigirá ninguna de las dos pruebas.

En relación a lo anterior, el anfitrión señaló que los visitantes -que se espera sumen más de un millón- tampoco deberán efectuar una cuarentena al ingresar al país árabe, sea cual sea su estado de vacunación o procedencia, ni se les pedirá realizar un nuevo examen. Por contrapartida, como medida preventiva será obligatoria la utilización de mascarilla, tanto en el transporte público como en establecimientos de salud.

Por su parte, las personas mayores de 18 años tendrán que descargar la aplicación de monitoreo “Ehteraz” (disponible en Google Play y App Store), que es operada por el Ministerio de Salud Pública del gobierno qatarí con el objetivo de hacer seguimiento de la situación sanitaria respecto al virus.

Medidas en caso de dar positivo

Si una persona se contagia durante su estadía en la nación asiática, deberá permanecer aislado durante cinco días. Una vez cumplido ese plazo, podrá volver a salir pero portando siempre la mascarilla durante otros cinco días.

Asimismo, la organización del evento indicó que quienes requieran de atención médica, ésta será gratuita presentando la tarjeta digital Hayya en los hospitales públicos. Dicho documento es similar a un visado para Qatar, siendo obligatoria su obtención y porte, tanto para aficionados locales como internacionales, ya que además se solicitará para entrar a los estadios junto a los boletos de los partidos.

Finalmente, el Comité de Entrega y Legado agregó que “el conjunto de hospitales, centros médicos, clínicas y farmacias privadas o públicas del país estarán abiertas”, señaló.