“Que se venga a la U”: Jean Beausejour pide el retorno de Eduardo Vargas tras su exitosa actuación con la Selección Chilena

Un brillante regreso a la Selección Chilena tuvo Eduardo Vargas. Luego de casi dos años sin vestir la camiseta del combinado nacional, el delantero fue protagonista de la victoria 3-0 ante Albania al convertir la apertura de la cuenta y su gol número 41 con el equipo adulto.

Con la parafernalia que despertó el retorno del segundo máximo anotador de la historia de la Roja, muchos se ilusionaron con el rendimiento de Turboman al mando de Ricardo Gareca. Uno de ellos fue Jean Beausejour, quien se deshizo en elogios para su excompañero y le hizo una particular recomendación: que vuelva a la U.

Lo quiere de vuelta

El desempeño de Eduardo Vargas en el inicio de esta doble fecha FIFA amistosa fue el foco de los debates deportivos al término del partido. Para muchos, Turboman volvió a demostrar que su idilio con la Roja está más vivo que nunca, mientras que para otros, su actuación debe manejarse con mesura y paso a paso por las dudas en su presente en el Atlético Mineiro.

En ese sentido, Jean Beausejour no quiso ser menos en los comentarios hacia el delantero y realizó un profundo análisis de la actuación de su otrora compañero en el bicampeonato de la Copa América. “Vargas se resume en eficacia, gol versus minutos. No es de grandes asociaciones y no lo digo peyorativamente, porque el gol es lo más importante. Es el timbre”, dijo en su rol de comentarista deportivo de la cadena ESPN.

Para el exlateral izquierdo del Equipo de todos, la confianza que depositó Ricardo Gareca en la convocatoria del ariete fue clave a pesar de que no estaba pasando por un buen momento en el fútbol brasileño. “Hizo el gol y pensé que eso va a activar en él otras cosas. Me imagino que Gareca le dirá ‘viste que eres importante, debes tener más minutos. Si juegas constantemente acá vas a jugar, confío en ti’”, comentó Bose.

Además de las alabanzas por su reaparición goleadora, Beausejour aprovechó la instancia para hacerle una recomendación que puede ser de utilidad para que enmiende su inestable carrera a nivel de clubes. “Que se venga a la U, está de cajón ahora. Pero hay cosas económicas, cómo te sientes en el club, la ciudad. No todo es el domingo en cancha”, lanzó.

Este consejo puede ser vital para que Turboman vuelva a su mejor versión. En los azules vivió su mejor etapa y fue un puntal en la obtención de la histórica Copa Sudamericana de la U y el bicampeonato de 2011 bajo las órdenes de Jorge Sampaoli. Para los hinchas azules es un deseo. Con un equipo que está mostrando su mejor cara en el Campeonato Nacional, Vargas puede convertirse en la pieza fundamental para pelearlo todo.