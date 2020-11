Quinteros: “Los refuerzos que quisimos traer no pudieron venir”

Gustavo Quinteros está muy preocupado por el panorama que enfrenta Colo Colo. A las numerosas bajas por lesiones graves, el Cacique enfrenta una delicada situación económica que ha conspirado en la llegada de refuerzos que ayuden al equipo a salir de la última posición del Torneo, que hoy lo tiene en zona de descenso directo.

Al ser consultado por la llegada del argentino Pablo Solari, el DT fue enfático. “Primero, aclarar que no son refuerzos. Solari es un chico juvenil de 19 años, que viene a la institución. Es una incorporación a futuro. Ahora si el pibe viene y está al 100 por cien y la rompe, por supuesto va a ser tenido en cuenta”, señaló.

En ese sentido, con brutal honestidad, reconoció que el escenario es muy complejo. “Los refuerzos que quisimos traer no pudieron venir, porque tienen contrato en los clubes, son carísimos, y algún otro, que pudo haber llegado y estaba libre, eligió otro lugar. Hemos incorporado a Falcón en reemplazo de Zaldivia y ojalá Jara pueda arreglar, pero es una incorporación más. No hemos podido reforzarnos en este mercado, hemos intentado, el club hizo todo el esfuerzo para traer jugadores. No se pudo. Entonces, vamos a luchar de acá a fines de este torneo con lo que tenemos”, expresó.

Por otro lado, el estratega lamentó la grave lesión de Esteban Paredes, que lo hará perderse lo que queda del campeonato. “He tenido una charla con Esteban, es un jugador importante dentro y fuera del campo, porque es un tipo muy positivo en el vestuario, un tipo que tiene ese sentido de pertenencia en el club, quiere mucho a la institución, a la camiseta, se brinda al máximo”, expresó.

Asimismo, se refirió al futuro del capitán, quien termina contrato el 20 de enero. “Yo no tengo ninguna duda de que él va a querer recuperarse y poder volver a jugar. Siempre va a tener las puertas abiertas. Después es un tema personal, él con su familia tomarán una decisión si realmente después de este tiempo y de esta lesión, que no sabemos cuánto tiempo le va a llevar recuperarse, va a tener la energía, las ganas y el deseo de volver a entrenar y ponerse bien para volver a jugar. Eso lo va a tener que decidir él. Pero por supuesto que va a tener las puertas abiertas. Es mi opinión y no tengo dudas que la dirigencia pensará lo mismo. Esto es muy reciente, no sabemos el tiempo. Todo eso va a influir en una decisión final”, sentenció.