Quinteros se olvida de Blandi: no lo cita ante Huachipato

Nicolás Blandi no cuenta para Gustavo Quinteros. Más allá de las declaraciones del estratega de Colo Colo en las últimas conferencias de prensa, en las que se ha mostrado dispuesto a ofrecerle una posibilidad al delantero argentino si en los entrenamientos demuestra que está en un mejor nivel que sus compañeros de ataque, lo concreto es que no figura entre sus prioridades. La convocatoria para el encuentro frente a Huachipato da una señal evidente: el transandino no está en la lista, que considera a 20 jugadores.

Blandi, ante Palestino, en el único partido que ha jugado en el torneo 2021. Ingresó en los 77' del segundo tiempo. (Foto: Agenciauno)

Considerando que Iván Morales será el centrodelantero titular del Cacique, el ex técnico de Universidad Católica se inclinó por Luciano Arriagada como la alternativa para esa función, en desmedro del ex capitán de San Lorenzo, quien hace un par de semanas entrena con normalidad con la plantilla alba e incluso disputó los últimos minutos del partido ante Palestino.

Esta semana, Blandi descartó la posibilidad de emigrar al Juventude, de Brasil, que había enviado a Macul una propuesta concreta para conseguir su préstamo. El transandino optó por quedarse en el Cacique, donde adujo sentirse más cómodo, a la espera de una opción para demostrar las condiciones que lo llevaron al club albo como el fichaje más costoso del último tiempo.