Refuerzo a la vista: Colo Colo negocia con Magallanes por el pase del delantero colombiano Yorman Zapata

Colo Colo continúa en el mercado. Después de las llegadas confirmadas del arquero Fernando de Paul y del zaguero Ramiro González, el campeón chileno tiene a una de las figuras de la B en carpeta.

Se trata del colombiano Yorman Zapata, uno de los jugadores destacados en el ascenso de Magallanes a la máxima categoría, después de 36 años de ausencia en la máxima categoría.

Cercanos a las tratativas aseguran que Blanco y Negro ya realizó una oferta de medio millón de dólares por la mitad del pase del extremo izquierdo, quien iniciará los trámites para lograr la ciudadanía chilena, la cual le será otorgada en febrero próximo.

“El equipo de Colo Colo ya había presentado una primera oferta, pero está fue considerada como insuficiente por Magallanes. Por esa razón, tuvo que subir la puntería. Algo que ambas instituciones están estudiando”, dicen desde el Monumental.

Zapata tiene contrato hasta diciembre de 2023 con el elenco carabelero. En ese escenario, el cuadro albiceleste tendrá que negociar al delantero durante esta ventana de mercado.

Según el estatuto de la FIFA, el futbolista podrá negociar como libre a mitad del próximo año. Una situación que no dejará ingresos en la contabilidad del campeón de la B, pese a que el atleta está obligado a cumplir su compromiso con el cuadro tetracampeón del fútbol chileno.

En la órbita de Quinteros

El vallecaucano de 22 años llegó a Chile a las divisiones inferiores de Universidad Católica hace poco menos de cinco años, donde fue observado por el técnico Gustavo Quinteros en el torneo de 2019, cuando el entrenador santafesino fue campeón.

“Me encantaría jugar por Colo Colo. Es una institución muy importante. Sé que existe un interés, pero no me quiero adelantar… Cuando el profe Quinteros estaba en la UC me llamaron varias veces para entrenar en el primer equipo. Incluso, cuando me iba a venir a Magallanes, la gente del club trató de persuadirme para que me quedara”, decía el jugador a El Deportivo en junio pasado.

Hoy la situación es diferente. Zapata se presenta como un refuerzo accesible para los albos, aunque el cuadro cruzado aún tiene parte de los derechos económicos del delantero.

Actualmente, Magallanes tiene el 40% del pase del jugador, mientras que la UC mantiene un 25% y el 35% restante pertenece al propio futbolista. Pese a ellos, el Manojito de Claveles es la institución que ostenta los derechos federativos y la potestad de negociar su traspaso.