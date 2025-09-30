Revisa la formación de Chile para recibir a Japón en el Mundial Sub 20.

La Roja Sub 20 va por una nueva victoria en el Mundial de la categoría que se desarrolla en Chile. Este martes el conjunto a cargo de Nicolás Córdova recibe Japón en el Estadio Nacional, encuentro en el que estará en disputa el primer puesto del Grupo A.

El técnico nacional alistó modificaciones, pensando tanto en potenciar a la escuadra nacional, así como para evitar los embates de los nipones que supieron doblegar con cierta comodidad a Egipto en el debut.

La formación de Chile está compuesta por Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez y Patricio Romero; Mario Sandoval, Lautaro Millán y Agustín Arce; Willy Chatilliez, Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos.

Tras el partido contra Nueva Zelanda, Córdova realizó un análisis sobre Japón. “Es un equipo dinámico que también pelea por la posesión y atacar a la profundidad. Será un partido donde vamos a tener que estar con las líneas cortas. Habrá que tener mucha paciencia porque es un equipo que cubre los espacios”, expuso.

También recalcó que en el primer encuentro el equipo se sacó la presión de jugar con un gran marco de público en el Estadio Nacional. “Pesa el debut, la ansiedad y todo lo que conlleva jugar con este marco maravilloso de público”, sostuvo.

“Ya pasamos el primer encontrón con la realidad de un Mundial con un estadio lleno. Agradecer a la gente que vino en masa. Es un envión anímico increíble ganar un partido en el último minuto”, agregó.