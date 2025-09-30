SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Revisa la formación de Chile para recibir a Japón en el Mundial Sub 20

Nicolás Córdova preparó modificaciones en relación al equipo que venció a Nueva Zelanda.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Revisa la formación de Chile para recibir a Japón en el Mundial Sub 20. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La Roja Sub 20 va por una nueva victoria en el Mundial de la categoría que se desarrolla en Chile. Este martes el conjunto a cargo de Nicolás Córdova recibe Japón en el Estadio Nacional, encuentro en el que estará en disputa el primer puesto del Grupo A.

El técnico nacional alistó modificaciones, pensando tanto en potenciar a la escuadra nacional, así como para evitar los embates de los nipones que supieron doblegar con cierta comodidad a Egipto en el debut.

La formación de Chile está compuesta por Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez y Patricio Romero; Mario Sandoval, Lautaro Millán y Agustín Arce; Willy Chatilliez, Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos.

Tras el partido contra Nueva Zelanda, Córdova realizó un análisis sobre Japón. “Es un equipo dinámico que también pelea por la posesión y atacar a la profundidad. Será un partido donde vamos a tener que estar con las líneas cortas. Habrá que tener mucha paciencia porque es un equipo que cubre los espacios”, expuso.

También recalcó que en el primer encuentro el equipo se sacó la presión de jugar con un gran marco de público en el Estadio Nacional. “Pesa el debut, la ansiedad y todo lo que conlleva jugar con este marco maravilloso de público”, sostuvo.

“Ya pasamos el primer encontrón con la realidad de un Mundial con un estadio lleno. Agradecer a la gente que vino en masa. Es un envión anímico increíble ganar un partido en el último minuto”, agregó.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa RojaSelección ChilenaLa Roja Sub 20Selección Chilena Sub 20Mundial Sub 20Nicolás Córdova

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un plegable tipo concha con cuerpo de piso flotante

Cordero detalla cronología del caso de Bernarda Vera y reafirma que “no tenemos la certeza” de que mujer hallada en Argentina sea ella

Blue Express anuncia inversión récord de US$100 millones

Ministra Orellana defiende inicio del debate de proyecto de aborto hasta las 14 semanas: “Las mujeres siguen abortando clandestinamente”

Comando de Jeannette Jara se suma a críticas al gobierno por quitar “glosa republicana” del Presupuesto 2026

Senado aprueba en general proyecto que fortalece a la Superintendencia de Medio Ambiente

Lo más leído

1.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

2.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

3.
No hay plata: gobierno reconoce a los partidos que no habrá “glosa republicana” y desata críticas de presidenciables

No hay plata: gobierno reconoce a los partidos que no habrá “glosa republicana” y desata críticas de presidenciables

4.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

5.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Japón por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Japón por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Cordero detalla cronología del caso de Bernarda Vera y reafirma que “no tenemos la certeza” de que mujer hallada en Argentina sea ella
Chile

Cordero detalla cronología del caso de Bernarda Vera y reafirma que “no tenemos la certeza” de que mujer hallada en Argentina sea ella

Ministra Orellana defiende inicio del debate de proyecto de aborto hasta las 14 semanas: “Las mujeres siguen abortando clandestinamente”

Comando de Jeannette Jara se suma a críticas al gobierno por quitar “glosa republicana” del Presupuesto 2026

Blue Express anuncia inversión récord de US$100 millones
Negocios

Blue Express anuncia inversión récord de US$100 millones

Senado aprueba en general proyecto que fortalece a la Superintendencia de Medio Ambiente

Filial de la portuguesa REN compra línea de transmisión del brazo eléctrico de Los Pelambres

Un plegable tipo concha con cuerpo de piso flotante
Tendencias

Un plegable tipo concha con cuerpo de piso flotante

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

En vivo: la Roja de Nicolás Córdova va por un nuevo triunfo en el Mundial contra Japón
El Deportivo

En vivo: la Roja de Nicolás Córdova va por un nuevo triunfo en el Mundial contra Japón

José Pedro Fuenzalida palpita la participación de la Roja Sub 20 en el Mundial

Nueva Zelanda se impone a Egipto y lo deja al borde de la eliminación del Mundial Sub 20

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs
Cultura y entretención

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

El tiempo en las bastillas: Fernando Ubiergo celebrará 50 años de canciones en su mayor gira nacional

The Chemical Brothers regresa a Chile luego de 10 años

Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”
Mundo

Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”

Trump y su mensaje a generales de EE.UU.: fin a “la cultura woke” en el Ejército y advertencia sobre “una invasión interior”

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos