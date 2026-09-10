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    Ronnie Fernández recuerda su abrupto paso por la U: “Se me pintó como el villano de una historia mal contada”

    El delantero revivió su paso con los azules en 2022, año en el que los laicos lucharon por permanecer en la máxima categoría del fútbol nacional.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Ronnie Fernández fue parte del Plantel de la U que buscó la permanencia en 2022. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La carrera de Ronnie Fernández tuvo un complicado episodio tras su llegada a Universidad de Chile. El ahora atacante de Palestino se sumó a los azules en la temporada 2022, año en el que el cuadro universitario peleó por mantenerse en la máxima categoría del fútbol nacional.

    Este momento fue uno de los temas que abordó en el programa Jugada Nacional. También, se refirió a las críticas recibidas que, según indica, terminaron creando una imagen negativa hacia su persona.

    En una primera instancia se le consultó sobre las experiencias complejas que ha enfrentado en el profesionalismo, y partió comentando que “me pasó en Wanderers que en 24 horas tuve cuatro técnicos, con el entrenamiento pausado. Era una locura. Profesionalmente es una locura”, comentó en el pódcast conjunto entre As y el Sifup.

    Tras aquello, habló de su experiencia en Universidad de Chile. “Yo a la U no iba como el delantero titular. En ese tiempo llegó el Chorri Palacios, que venía de ser goleador. Yo iba como un segundo delantero y también llegué pensando en ser un apoyo para el camarín. Terminé siendo incluso capitán. Era algo que no se esperaba, pero para mí fue un momento que atesoro. Por más difícil que haya sido como institución todo lo que se vivió, fue un momento espectacular”, compartió.

    También acusó que en ese momento “se me pintó como el villano de una historia mal contada, porque después las cosas se supieron y terminé teniendo razón en muchas de ellas”, anunció.

    “Uno tiene que saber canalizar esas cosas. Estos tiempos te empujan a querer decir todo y salir a hablar, porque existen muchas formas de expresarse públicamente. Uno sube una historia y se puede volver viral. Pero existe un respeto que debe mantenerse, independientemente de que haya errores”, continuó.

    Uno tiene que aprender a respetar el camarín. Soy de los que más protege eso, quizás de los pocos que vamos quedando de la vieja escuela, de proteger lo que está pasando adentro, independiente de los errores”, complementó.

    Por otro lado, indicó que uno de los grandes problemas de la U es el manejo de la información interna del club. “La U tiene esa falencia: todo se sabe. Y cuando todo se sabe, lo que viene desde afuera no ayuda, sino que genera más daño. Es como cuando uno tiene problemas con su familia: tienes que cerrar la puerta, solucionarlos adentro y después ver qué pasa”, expuso.

    A juicio de Fernández, esto ocurre “porque vende mucho, es muy popular y es un equipo de enorme importancia para todo el mundo. Entonces parece que es mejor que todo se filtre y que todos opinen. Después vemos qué pasa”, cerró.

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