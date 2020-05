Rooney: "El fútbol en Inglaterra está siendo empujado a regresar demasiado pronto”

Wayne Rooney se opone a que el fútbol inglés regrese en medio de la pandemia del coronavirus. El ariete del Derby Country publicó una nueva columna en el diario The Sunday Times, en la que expresó su rechazo a la idea de retomar la actividad el 12 de junio.

“Estoy desesperado por entrenar y jugar de nuevo, pero siento que el futbol en Inglaterra está siendo empujado a regresar demasiado pronto. Nuestro gobierno dice que las personas pueden volver al trabajo, pero solo con distanciamiento social, y eso no funciona en el futbol”, manifestó Rooney.

"No lo entiendo. Hasta que el gobierno no dé luz verde para el contacto físico no podemos entrenarnos o prepararnos adecuadamente”, complementó.

El ariete también se lanzó contra los organizadores de los diferentes campeonatos profesionales de su país. “Algo que me ha sorprendido es lo poco que parecen contar nuestras opiniones. La Premier se involucró con los jugadores a través de los gerentes y capitanes pero, como capitán del Derby, no he recibido ni una llamada telefónica de la EFL o PFA para preguntar cómo se sienten los jugadores del Derby sobre el regreso”, concluyó el histórico jugador del Manchester United.