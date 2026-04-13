Rory McIlroy se consagra bicampeón y sigue agigantando su leyenda en el Masters de Augusta

Rory McIlroy ha vuelto a inscribir su nombre en las páginas doradas del golf mundial. Este domingo, el jugador de 36 años conquistó su segundo Masters de Augusta consecutivo, tras una jornada de alta tensión en la que supo administrar su ventaja para finalizar con una tarjeta de 71 golpes (1 bajo par) para un total de 276 golpes (-12).

Con este triunfo, el norirlandés no solo defiende el título obtenido en 2025, sino que emula una hazaña que hasta ahora solo pertenecía a tres leyendas del deporte: Jack Nicklaus (1965-66), Nick Faldo (1989-90) y Tiger Woods (2001-02). Es, además, el primer golfista en lograr el bicampeonato en el Augusta National en los últimos 24 años.

Una definición ajustada y cifras de leyenda

Pese a iniciar la ronda final con la presión de ser el favorito, el camino de McIlroy no estuvo exento de dificultades. Tras un doble bogey en el hoyo 4, el norirlandés mostró una solidez mental impecable, registrando cuatro birdies claves que le permitieron mantener a raya a sus perseguidores.

El triunfo se selló por la cuenta mínima frente al estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, quien presionó hasta el último hoyo pero finalizó con un golpe más que el campeón (-11). El podio lo completaron figuras como Tyrrell Hatton, Russell Henley, Justin Rose y Cameron Young, todos empatados con un total de -10.

Este nuevo éxito en el estado de Georgia representa el sexto Major en la carrera de McIlroy y su título número 30 como profesional. Al recibir nuevamente la chaqueta verde de manos del presidente del club, Fred Ridley, el jugador expresó su emoción por la perseverancia mostrada en un torneo que le fue esquivo durante 17 años antes de su racha actual.

“No puedo creer que haya esperado tanto tiempo por una chaqueta verde y ahora gano dos seguidas. Siento que toda la perseverancia de estos años finalmente está dando sus frutos”, declaró el bicampeón al cierre de la edición 2026.

Con esta victoria, McIlroy no solo consolida su estatus como uno de los mejores de todos los tiempos, sino que reafirma su dominio en el circuito internacional, dejando atrás años de sequía en torneos de Grand Slam y estableciendo una nueva era de protagonismo en el campo más exclusivo del mundo.