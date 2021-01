Rubén Farfán: “Mentiría si digo que no llego con pena o desmotivado”

Rubén Farfán (29) toma la bandera de Coquimbo, que hoy ante Curicó inicia un maratón de partidos (seis en dos semanas) para escapar de la última posición del Torneo y ponerse al día. De casi llegar a la final de la Sudamericana a luchar por no descender. “Acá me reencanté con el fútbol. Lo pasé bien mal”, dice, de entrada.

¿Por qué dice que se reencantó?

No lo pasé bien hartos años. Pasaron cosas. Tuve lesiones, no era del gusto de entrenadores, no venía con continuidad. Acá en Coquimbo recuperé mi nivel.

Casi no juegan ante Curicó por tener que cumplir cuarentena...

No estaba muy claro lo que pasaba. Nos avisaron que los exámenes salieron todos bien y había que esperar la resolución de Seremi para entrenar porque debíamos cumplir una cuarentena.

Pero no pudieron entrenar por compartir con hinchas...

No, no fue tanto por eso. Si uno llega fuera del país tiene que estar en cuarentena hasta que lleguen los PCR y eso no aparecía. No estoy al tanto mucho de lo que pasó.

Jugarán con solo una práctica encima frente a Curicó.

Es una desventaja, pero tenemos claro que tenemos que jugar. Estamos preparados para eso.

¿Aguantan 6 duelos en 16 días?

Los vamos a jugar igual. Somos profesionales y vamos a dejar todo. Hasta donde más se pueda.

¿Esperaba un gesto de la ANFP?

Prefiero no responder eso porque lo pueden malinterpretar. No me gusta meterme en esos temas.

¿No es raro volver a pensar en el torneo?

Sí, es raro, porque venías de la adrenalina de jugar e intentar llegar a una final. Pero somos muy profesionales y sabemos lo que nos jugamos en el torneo. No merecemos estar ahí abajo.

¿Llegan golpeados por quedar fuera de la Sudamericana?

Mentiría si digo que no llego desmotivado o con pena. Tengo mucha pena, pero estoy muy maduro en mi forma de enfrentar las cosas y hay que dar vuelta la página. Hay que sacar esto adelante. También se nos abre el apetito de meternos en un torneo internacional de nuevo. El campeonato está tan justo que si ganas tres partidos te metes en una copa.

¿Los perjudicaron en la copa?

Todos saben. Nos sacaron afuera del país y fuimos calladitos a jugar. Ya no vale seguir diciendo si nos perjudicaron o no. Si decimos eso dirán que estamos puro llorando. Fuimos, la peleamos y lamentablemente no pudimos. Se hizo mucho con el plantel que tenemos.

¿Si jugaban la ida en Coquimbo la historia sería diferente?

No sé. Fuimos a Paraguay y tuvimos para ganar 1-0 con el gol que se me fue. Pero son cosas que pasan. Ya fue, no alcanzó.

¿Se recriminaron en cancha con los jugadores de DYJ?

Nos preguntaban y nos echaban la culpa de no querer jugar. Les dijimos que lo único que queríamos era jugar, que no nos echaran la culpa.

¿Le teme al descenso?

No, si te digo que le tememos al descenso es decirte que no queremos jugar. Tenemos cinco partidos menos y los saldremos a jugar. Sabemos lo que estamos jugando.

¿No les está pasando la cuenta enfocarse en la Sudamericana?

Es que fueron cosas diferentes. Íbamos paso a paso. No se empezó bien el torneo nacional. Con Ribera sacamos esto adelante y justo se nos dio la Copa. No sabría decir si fue por preferir una u otra.

¿Siente presión por el descenso?

Se siente, pero somos bastante grandes y maduros para decir que tenemos que hacer lo mismo que en la Copa. Hay que asumir lo que tenemos que jugar.

¿Sería injusto si descienden?

No estamos pensando en decir si es injusto descender. Son campeonatos diferentes. Se hizo una muy buena copa. Ahora terminó y nos encontramos últimos; tenemos que asumirlo y sacarlo adelante.

Y hoy Curicó...

Rival difícil, directo. Viene haciendo las cosas bien. Nosotros no hemos podido trabajar pensando en Curicó porque no pudimos entrenar y porque estábamos mentalizados en Sudamericana. Pero mañana (ayer) ya nos metimos de lleno en Curicó.