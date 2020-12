Rueda en fuga

Nunca estuvo cómodo. Nunca ha sido realmente feliz en Santiago. Desde que se desató la primera polémica, por la automarginación o no convocatoria (según como se mire) de Claudio Bravo, Reinaldo Rueda supo que su tránsito por la selección chilena no sería tranquilo. Pero con el correr de los días, semanas, meses y años, el colombiano se autoconvenció de que los mayores enemigos de su éxito rumbo a Qatar 2022 no estaban en los nueve equipos que debe enfrentar con la Roja en las Eliminatoria Sudamericanas.

Quizás si el 2-0 ante Perú, el 13 de noviembre, le dio su momento de mayor gratificación al mando de la Roja. Todo encajaba: un buen resultado, el regreso de Beausejour, buenos rendimientos de la camada nueva de jugadores, el simbólico choque de manos de Bravo y Vidal. Todo bien. Un cachetazo al rostro de los críticos, además. Cinco días después, en Caracas, todo se fue a la basura. La derrota histórica en Venezuela, el mal juego, el aroma a despido que se levantó apenas se pitó el final del partido. Lo avanzado en el Nacional, se perdió.

Para rematar el desánimo del entrenador, en los días siguientes no se encontró con el apoyo irrestricto de la ANFP a su gestión. Todo lo contrario. La sensación que le dejó es que si no pasó a la lista de cesantes fue simplemente por un tema de caja en Quilín. “No quedó cómodo”, cuenta un cercano al cafetalero. Y en la ANFP percibieron algo similar, que Rueda no se iba por temas económicos y que, por lo mismo, aceptaba sin problemas ser evaluado en marzo de 2021, tras las fechas clasificatorias ante Paraguay y Ecuador.

No es la primera vez, en todo caso. En los 1.059 días que han pasado desde su presentación oficial el viernes 19 de enero de 2018, Rei ha experimentado muchos episodios de conflicto e incomodidad con el buzo de Chile. Ya sea con él como protagonista o porque el problema le llegó de rebote. Para enumerar: lo de Bravo; la marginación de Vargas; su reclamo público por las programación del torneo previo a la Copa América de Brasil; el amistoso con Perú en Lima que le cortaron los mismos jugadores con la reacción tibia de la dirigencia; la amenaza de renuncia por la suspensión del fútbol en pleno estallido y porque los clubes pusieron trabas para prestar los jugadores para la Selección Sub 23... y un largo etcétera, que se coronó en la última semana con su inminente partida a la selección colombiana, en reemplazo de Carlos Queiroz.

Por su carácter reservado (es descrito como una persona muy poco expresiva con sus enojos), según cuentan desde Juan Pinto Durán, el técnico ha preferido llevarse la rabia hacia adentro y no representarla frente a sus colaboradores en el búnker del combinado nacional. Quienes trabajan cerca de él destacan que la única vez en que se le ha visto abiertamente disgustado es a fines del año pasado, con las determinación del Consejo de Presidentes de la Asociación, sobre el término anticipado del campeonato nacional.

Aún así, ha tenido reacciones que descolocan en algunas conferencias de prensa, como cuando exhibió videos de Marcelo Bielsa en su etapa con la Roja o como cuando quiso revisar las preguntas que recibiría antes de una exposición ante los medios. Desde Colombia, periodistas que lo conocen desde su época de jugador, subrayan que en Chile les cambiaron a Rueda, que no lo han visto bien.

El último entrenamiento de Rueda con la selección chilena, al menos por ahora.

Rei es un consumidor de noticias. Un estudioso al que le gusta leer e interiorizarse de la información del lugar en que está. No solo lo deportivo. Su sensibilidad social es reconocida, como ocurrió en Honduras, donde se dice que su campaña con la selección local rumbo a Sudáfrica 2010 evitó una guerra civil. Sigue la contingencia por televisión, radio y medios escritos. De ahí que su relación con los factores externos sea desagradable para él. No tiene el cariño generalizado del público de la Roja y también considera que los reproches de los medios de comunicación han sido muy injustos, porque no se considera el contexto de crisis en que tomó las riendas del Equipo de Todos. Siempre ha buscado aliados, pero ha encontrado pocos. Uno de esos fue Jean Beausejour, por quien luchó para que se desdiga de su renuncia al combinado mayor. Lo necesitaba en el camarín, quizás más que en la cancha. “Él se enfocó en otro lado, no en la parte futbolística. Me hizo sentir responsabilidad con el proceso de transición. Me invitó a no ser egoísta. Y me invitó a sufrir con él”, confesó después Palmatoria, cuando dio la razones de su voltereta.

Los últimos días

Apenas se conoció la salida de Queiroz de la banca cafetalera, el nombre de Rueda comenzó a circular en la órbita de la Federación. A diferencia de lo que sucede en Chile, allá Triple R es ultra respetado, pese a que camino a Alemania 2006 no pudo clasificar con la selección al Mundial. En su defensa, eso sí, tomó el equipo a mitad de camino, en medio de una crisis de resultados y estuvo a punto de lograr el objetivo.

“Rueda es el técnico de Chile”, le decía a La Tercera Ramón Jesurum, el presidente de la federación colombiana, el 2 de diciembre, el mismo día que se confirmó que Queiroz no seguía al mando del cuadro de la cumbia. Por debajo, sin embargo, el dirigente ya estaba preparando la propuesta para llevarse al entrenador de la Roja. El viernes de esa semana hubo una reunión entre Pablo Milad, timonel de la federación criolla, y Rei, en la sede de la ANFP. Se habló de planificación, de logística, de vacaciones para el DT. No hubo una palabra de parte del adiestrador sobre una opción de irse a su tierra natal. Aún así, frente a las informaciones que decían lo contrario, en Quilín sabían que el asunto está ahí, que era cuestión de tiempo para que se destapara.

Lo cierto es que Rueda recién avisó a Ian Mac Niven de la propuesta colombiana a mitad de esta semana. El gerente de selecciones transmitió el mensaje Pablo Milad. Y la respuesta que recibió estuvo lejos de ser un intento firme de mantenerlo en el cargo. A nadie se le puede obligar a estar donde no quiere, le plantearon desde la cúpula. El mismo miércoles, Milad le reconocía a este diario que Colombia ya había formalizado su deseo de negociar con el seleccionador chileno, petición que fue autorizada desde Santiago. “Nosotros, como Federación, hemos dejado las puertas abiertas para que se quede y también por si se quiere marchar a otra selección. Esto significa que las personas tiene que trabajar conformes en cada uno de los lugares que lo hacen y desarrollarse de la mejor forma”, indicó Milad en un video que fue difundido a la opinión pública por la ANFP.

A sus colaboradores de Pinto Durán, los que no son parte de su cuerpo técnico, Rueda no les ha dicho nada. De hecho, en los últimos días ha seguido trabajando con normalidad, planificando microciclos y viendo otros detalles propios de su labor. Se le ha visto más tranquilo de los habitual, en todo caso, relatan desde el complejo de la Roja. Su contacto con Milad ha sido muy limitado. El colombiano se entiende principalmente con Mac Niven. Lo cierto es que su llegada al país fue en la gestión de Arturo Salah, quien justamente lo levantó de un proyecto que llevaba adelante en el Flamengo de Brasil. A cambio de una elevada suma de dinero y jugosos premios, más una cláusula espejo de 2,3 millones de dólares en caso de despido o que él quiera partir. Esta cifra, sin embargo, no corre en la negociación que está llevando el DT, puesto que la ANFP está dispuesta a rebajarla a la mitad.

En las últimas semanas, tras la derrota ante Venezuela, se generó otro factor de molestia para el entrenador. El anuncio de la ANFP sobre la contratación de un director de selecciones, que estaría por encima del propio DT. Hasta se filtró el nombre de la persona, el español que trabajó por años en el Arsenal de Inglaterra, Francis Cagigao, quien todavía no ha cerrado su integro a la federación. “Rueda se mostró algo inseguro sobre el tema”, describe una voz dirigencial del balompié nacional.

El DT también siente que no tiene el apoyo de sus colegas de los clubes. Un ejemplo: en las primeras cuatro fechas eliminatorias se le repitió una y otra vez la pregunta sobre por qué no citaba a más jugadores de Universidad Católica. Rei nunca lo explicó, pero en su círculo cercano en Santiago aseguran que es por las condiciones y trabas que ha puesto el puntero del campeonato y el cuerpo técnico dirigido por Ariel Holan. De hecho, describen que ese elocuente halago que lanzó el DT a Ivo Basay, cuando le llamó de emergencia a Leandro Benegas (“Es un hombre que tiene la camiseta de la selección impregnada en la piel”, dijo), también era un “palo” para otros entrenadores que no actuaron igual.

Por último, y no menos importante en el deseo de emigrar del técnico, está el factor pandemia. Desde que se inició la crisis sanitaria, Triple R se la pasa encerrado. Tanto él como su esposa, Genith Ruano, casi no salen de su departamento en Vitacura. En el caso del entrenador, de la casa a Pinto Durán y al revés. De hecho, sus mismos colaboradores se encargan de hacer las compras para el hogar. Un paseo por la ciudad está descartado por temor al Covid. Y fue esta una de las razones por las que Rueda solicitó vacaciones a Milad, por el agobio de estar aislados en una ciudad de pocos afectos para ellos. Esto lo pidió antes de que se hiciera oficial la negociación con la federación colombiana, que además del retorno a su país, ofrece mejores condiciones económicas de las que tiene en Chile.

Colombia y Canadá, donde viven sus hijas Alejandra y Carolina, son sus próximos destinos. Mientras tanto, y en su rol de seleccionador chileno, ya dio el viernes una charla telemática para el club Vasco da Gama. Y tiene otra programada con una fundación para los próximos días. No está claro si las dará desde Santiago o ya en el extranjero. Lo que sí parece es que será una de sus últimas actividades oficiales con los colores de la Roja. Rei alista su fuga.