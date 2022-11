Colo Colo y Betis desatan la locura: hoy salen nueve mil entradas más a la venta para el amistoso en el Sausalito

Colo Colo y el Real Betis se alistan para enfrentar este miércoles su primer duelo amistoso en tierras chilenas. Este choque será el primero de los dos que sostendrán el cuadro chileno y el español, aprovechando la pausa mundialista.

El segundo duelo está programado para este sábado a partir de las 16.30 horas y, como el primero, ha tenido un buen impacto en el público local.

De hecho, tras el primer proceso de venta de entradas realizada el lunes, los nueve mil tickets disponibles se agotaron. Claro que este miércoles quedaron a disposición de los hinchas las últimas nueve mil entradas para repletar el estadio Sausalito de Viña del Mar a través de Punto Ticket.

En la previa del primer duelo, Manuel Pellegrini expresó sus sensaciones por el regreso a territorio nacional. “El volver a Chile significa siempre algo especial. El mismo hecho de estar 23 campañas seguidas en el extranjero, siempre todos los años trabajando, es una motivación. Por eso no he podido volver tampoco, sino hubiera vuelto más”, señaló en la conferencia de prensa.

Sobre el choque con Colo Colo, y recordando la goleada en contra sufrida contra River Plate, expuso que “siempre hay un prestigio dentro del campo de juego y a nadie le gusta perder. También hay una rivalidad en los amistosos en que uno no se puede sustraer. Tenemos un par de días más de adaptación y ojalá que mañana (hoy) hagamos un muy buen partido y tengamos un buen resultado”.

También trató la posibilidad de dirigir a la Roja. “He dicho algo que lo siento. A mí me gustaría dirigir a la selección nacional en un Mundial. He tenido la fortuna de dirigir seis o siete Libertadores, seis o siete Champions, seis países... Lo único que no he podido hacer es dirigir en un Mundial. Lo que yo no creo es que una persona pueda ser capaz de llevar a una selección nacional al Mundial si no hay un fútbol de base con una formación correcta. Cuando haya una directiva que pueda plantearse el desarrollo del fútbol, con planes claros, con inversiones, a mí me encantaría estar a cargo de un proyecto serio. Por ahora, hay un técnico que está empezando y al que ojalá le vaya muy bien y repita su periodo. Y, por otro lado, tengo contrato con el Betis hasta el 2025 y espero cumplirlo”.