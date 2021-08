Sammis Reyes reaparece en el último duelo de pretemporada del Washington y espera por el último corte

Sammis Reyes reapareció en el último duelo de pretemporada del Washington Football Team y espera por el último corte del equipo. El conjunto del chileno cayó por 37-3 ante Baltimore Raven, en lo que fue la prueba final antes de que el entrenador elija a los 53 jugadores que disputarán la NFL.

El deportista nacido en Talcahuano, quien al final del compromiso le firmó una bandera nacional a un fanático, disputó gran parte del segundo tiempo del encuentro con su equipo, que guardó a sus titulares, y registró una atrapada para dos yardas. No tuvo mucho acción en las recepciones, aunque sí se exhibió sólido en el bloqueo.

Se trató de un partido clave para el tight end, puesto que este no pudo disputar el anterior cotejo de su escuadra, debido a que sufrió una contusión cerebral durante un entrenamiento. Y aunque el rendimiento de su cuadro no fue el mejor, no pierde la ilusión de estar entre los escogidos por el entrenador Ron Rivera.

El estratega tendrá hasta este martes 31 de agosto para presentar la lista de los 53. Aún así, aquella podría confirmarse antes del plazo máximo que establece la NFL.

Pese a que Reyes se perdió el segundo amistoso de Washington, su desempeño en su debut en la caída ante New England Patriots, en el primer duelo de pretemporada, podría darle la chance de estar en la nómina.