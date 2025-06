Se lució en Old Trafford: Bella Ramsey se hace viral en partido a beneficio con Wayne Rooney y Carlos Tévez

Bella Ramsey sorprende en el mundo del fútbol. La actriz británica jugó junto a estrellas como Wayne Rooney y Carlos Tévez en el Soccer AID, un partido benéfico realizado desde 2006 por una fundación creada por Robbie Williams. En su primera edición, hace 19 años, contó con la participación de leyendas como Diego Maradona y Paul Gascoigne.

En esta ocasión, el duelo se llevó a cabo en Old Trafford, el mítico estadio del Manchester United. La estrella de televisión, conocida por interpretar a Lyanna Mormont en Juego de tronos y a Ellie en The Last of Us, ambas producciones de HBO, fue titular en el equipo que representó a Inglaterra.

Bella Ramsey tiene mas criterio para jugar al futbol que sarachi y fabra juntos kjsksjs pic.twitter.com/mF2ByqSWbX — Davit (@DavidBa6386) June 15, 2025

El once inicial de los ingleses incluyó a figuras como Jermain Defoe, Bear Grylls, Tom Grennan, Joe Hart, Gary Neville y Louis Tomlinson. Por otro lado, para el Resto del Mundo jugaron Tony Bellew, Nemanja Vidic, Gorka Márquez, Martin Compston y el argentino Carlos Tévez, entre otros. El Apache fue uno de los mejores de la jornada, con cuatro goles similares a los que hacía en su tiempo en actividad, en clubes como Boca Juniors y Juventus.

El duelo terminó 5-4 a favor del equipo planetario. Perdían 3-0 en la segunda mitad, pero remontaron gracias los tantos del exdelantero del Manchester United y del Manchester City. Los cuatro anotadores ingleses fueron exdelanteros: doblete de Defoe, más uno de Rooney y Toni Duggan, futbolista del Everton inglés.

Además de Ramsey, algunas celebridades presentes fueron el excantante de One Direction, Louis Tomlinson; el streamer Angry Ginge y el comediante Richard Gadd. También estuvo el medallista de oro olímpico Sir Mo Farah.