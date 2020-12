“Se superan día a día por hacer todo mal”: Cordero explota contra la Seremi tras brote de Covid-19 en La Calera

Fernando Cordero explotó contra la Seremi de Salud, luego de que esta informara un nuevo positivo en Unión La Calera, además de seis probables y 11 contactos estrechos. A través de su cuenta de Twitter, el jugador cementero se lanzó contra la autoridad sanitaria, acusándola de filtrar los resultados de los exámenes PCR sin notificar previamente a los involucrados.

“Aclarar y transparentar, el plantel no tiene idea de los resultados de los pcr y hace 2 días lo hicieron, encuentro una falta de respeto, que el laboratorio y @SeremiSaludRM filtren información sin informar a los afectados, se superan cada día por hacer todo mal”, manifestó el Chiqui.

El zurdo también expresó su molestia por la denuncia de suplantación de identidad a Alexis Martín Arias que la Seremi realizó en contra del club de la V Región, la cual sigue siendo investigada por la Fiscalía de Viña del Mar.

“Hace 3 semanas vienen poniéndonos problemas, hablando de suplantación que no existió, publicando la identidad de un compañero y sus resultados (prohibido por ley), ahora se mandan terrible cagada filtrando información nuevamente, aparte de hacer las cosas mal, son (emoji de sapo)”, prosiguió.

Y disparó contra el Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, por dar a conocer la información sin antes dar aviso a los miembros de la delegación calerana. “Señor Francisco Álvarez, no le pareció informar a los involucrados antes de tirar todo a la prensa ?. Me acaba de llamar mi hija de 8 años preguntándome si estoy bien, no pensó la weaita antes de querer hacerse famoso!”, señaló.