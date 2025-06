¿Se va de River? ¿Vuelve a la UC? Gonzalo Tapia define su futuro en la antesala del debut en el Mundial de Clubes

Gonzalo Tapia vive días claves. El ariete fue incluido en el listado de Marcelo Gallardo en River Plate para disputar el Mundial de Clubes. Este martes, a las 15 horas, la escuadra transandina debuta en el certamen planetario enfrentando al Urawa Red Diamonds, de Japón, en el Lumen Field, de Seattle.

Más allá de estar en convocatoria, de acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el futuro del ariete formado en Universidad Católica está lejos de Núñez. Una vez concluido el torneo en Estados Unidos, el delantero saldrá de River. Sin embargo, todavía no tiene un destino definido. Eso sí, desde el entorno del futbolista aclaran que no hay chances de que retorne a la UC o a otro club del fútbol chileno.

Tapia ha tenido un año complejo. No suma minutos desde el 15 de marzo. Si bien, el Muñeco le dio algunas oportunidades en el comienzo de la temporada, el bajo nivel exhibido lo llevó a cortarlo. Desde abril solo ha ido al banquillo y en ocasiones ni siquiera ha estado en las citaciones.

Tapia casi no ha visto acción en River. . Por @riverplate

Pensando en el Mundial

A horas del debut de River en el Mundial de Clubes, Gallardo habló con los medios de comunicación y expuso sus objetivos en el certamen. “Llegamos bien, me gusta cómo vi a los jugadores, al plantel en general en las últimas semanas. Me parece que haber tenido tiempo después de nuestro último partido y enfocarnos en esta competencia nos hizo bien. Ahora, ansioso por iniciar y poder demostrar el deseo y las ganas de querer iniciar un buen partido en este certamen”, dijo.

“Llegamos bien, me gusta cómo vi al plantel en estas últimas semanas. Haber tenido tiempo después de nuestro último partido y enfocarnos en esta competencia nos hizo bien. Estamos ansiosos por jugar y poder mostrar el deseo y las ganas de iniciar con un buen partido”, complementó.

El DT también habló de la situación de Franco Mastantuono, quien se irá al Real Madrid después del torneo. “Quiero ser muy medido, me enfocaría en el plano futbolístico y nada más. Dejar que lo que ya pasó quede de lado. Apostar por que el equipo y Franco puedan estar lo más naturalmente viviendo este acontecimiento deportivo. Es fundamental tener esa conciencia de que naturalicemos algo que claramente nos va a movilizar, lo deportivo, y lo demás se resolverá con el tiempo”, señaló.

“El chico (Mastantuono) tiene deseos de jugar al fútbol. Muestra sus ganas de jugar y de prestarse en un campo de juego. Lo que no podemos es desgastarnos con eso. Está dentro de nuestro plantel: si está bien, jugará, si no; no jugará. Es tan simple como eso. No es tan problemático. Lo complejo es lo que viene de afuera. Nosotros somos mucho más simples. Está bien, está acompañado. Él está cómodo, los compañeros lo están apoyando. Es así de simple”, añadió.