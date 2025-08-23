Segundo título consecutivo: Antonia Vergara vuelve a consagrarse en el W15 de Santiago

Antonia Vergara vuelve a registrar una semana de celebraciones en el tenis chileno. Tras su consagración en la edición pasada del W15 de Santiago, durante el fin de semana anterior, la joven raqueta de 18 años volvió a imponerse en la final y conquistó su segundo título consecutivo este sábado.

La integrante del equipo chileno de Billie Jean King Cup derrotó a la ecuatoriana Mell Reasco por 6-3 y 6-2 y alcanzó un 100% de efectividad en finales profesionales, imponiéndose en sus dos primeras definiciones de singles en el ITF Pro Circuit.

Con la victoria, la deportista criolla concluyó la competencia individual en el regreso del ITF World Tennis Tour a Chile, tras seis años de ausencia. El retorno fue ampliamente exitoso, con gran protagonismo de las jugadoras nacionales en las dos semanas de competencia.

Y es que Chile contó con representantes en todas las instancias decisivas, tanto en singles como en dobles, con Antonia Vergara y Fernanda Labraña como principales figuras. La primera tenista mencionada brilló en singles con dos títulos consecutivos, mientras que la número uno de Chile fue campeona de dobles en el primer W15 y mantiene opciones de repetir final junto a la peruana Romina Ccuno.

En esa misma línea, la campeona en esta jornada sabatina continúa en carrera en las semifinales de dobles junto a la ecuatoriana Camila Romero. Tanto las semifinales como la gran final duplas cerrarán el Segundo W15 LP Open Series by IND.