Sesenta días para buscar a Mohr: las reales expectativas del éxito de su rescate

En el séptimo día de búsqueda de la expedición del chileno Juan Pablo Mohr, el pakistaní Ali Sadpara y el islandés John Snorri, quienes están desaparecidos desde el viernes pasado en el K2 (8.611 metros sobre el nivel del mar), el tiempo dio algo de tregua a la misión. Sin embargo, aún no hay resultados reales que indiquen el destino de los montañistas, a la espera del análisis de imágenes satelitales proporcionadas por la Agencia Espacial de Islandia.

En medio de todo este proceso, Moirah Ahmad, esposa del manager de Sadpara y quien participado activamente de la misión, publicó un video en YouTube detallando todo el plan y las verdaderas expectativas de éxito. Sadpara es héroe nacional de su país y su desaparación ha generado la reacción de las autoridades a niveles que nunca antes de había visto.

Así, por ejemplo, el gobierno de Pakistan anunció que la búsqueda durará 60 días, pase lo que pase. Lo confirmó el ministro de Turismo, Deportes y Cultura del país asiático, Raja Nasir Ali Khan. Al respecto, la vocera del grupo que está tras los pasos de la expedición comentó: “Aunque se busque por 60 días, será una búsqueda inteligente, que significa que con la tecnología que tenemos, si vemos algo que puedan ser ellos, vamos a ir a esa área”. Sobre la misma, aclaró que “hay que tener en cuenta que en algún punto la misión dejará de ser de rescate y pasará a ser una de recuperación”.

La pregunta que todos se hacen es dónde están Mohr, Sadpara y Snorri. También cuáles son las reales opciones de éxito. ¿Vale la pena ir a la cima del K2? Sobre esto, Ahmad explicó: “Es innecesario pensar que debemos ir al tope para buscar por ellos. Porque la realidad es que si están en el tope, no están vivos. Y si no están vivos, no hay prisa. Nuestra prisa es que si están vivos, tenemos que rescatarlos los más rápido posible (...) Y para que estén vivos, tendrían que estar por debajo de los 7.800 metros. Así que no es necesario que nadie llegue a la cima”.

Sobre las expectativas de encontrarlos con vida, la representante de la misión de rescate reconoció: “Uno siempre espera que un milagro pueda ocurrir, pero a este punto me mantengo realista. Espero el milagro, sí, pero realista, porque a veces hay que ser de ese modo. Por otro lado, mantengo esperanza, porque hemos visto cosas increíbles pasar anteriormente. Por qué no pensar que esta podría ser una de esas”.