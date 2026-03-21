Shaquille O’Neal se ofrece pagar el funeral de una niña de 12 años: “Si puedo hacer algo para aliviar, es lo correcto”

Shaquille 0’Neal solidarizó con la tragedia de una familia estadounidense del estado de Georgia. La hija de 12 años, Jada West, se peleó con otra niña en una parada de autobús el pasado 5 de marzo. La menor sufrió un paro cardiaco de camino a su hogar y falleció tres días después.

Los sheriffs de los condados de Douglas y Henry, ambos de Atlanta, sacaron un comunicado sobre la situación. Allí, el exLaker ofreció pagar por todos los servicios funerarios de West para ayudar de alguna forma a la familia.

“Como padre, solidarizo con la familia de Jada. Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo. Si puedo hacer algo para aliviar esa carga, aunque sea mínimamente, entonces es lo correcto. Nuestra comunidad debe brindar a esta familia amor, apoyo y compasión durante un momento tan doloroso”, expresó el ícono de la NBA.

“Esta historia me conmovió profundamente en el momento en que la vi en los medios de comunicación”, mencionó el cuatro veces ganador de la liga estadounidense.

Los demás actos de Shaq

El de 2,16 metros acostumbra a realizar actos de generosidad para ayudar a diferentes tipos de personas que lo pueden necesitar. En 2023, el excentro vio a una familia que estaba comprando electrodomésticos y se acercó a preguntar. De inmediato tras obtener una respuesta, 0’Neal les dijo que pagaría por todo lo que llevaban, lo que quedó capturado en un video.

That time Shaq went to Home Depot and bought this family a washer & dryer 👏💪 pic.twitter.com/CnaU59QEkB — Fastbreak Hoops (@FastbreakHoops5) June 19, 2025

No es la única ocasión en la que realizó algo así. El exMiami Heat contó en una entrevista que su plan es hacer “una buena acción al día” y continuó revelando su último gesto.

“Ayer estaba de compras y vi a mi mamá en el pasado. Era una mujer con su hijo y estaban en la sección de pago en cuotas viendo cómo podía comprar un computador. Valía USD$1500 dólares, así que le dije al vendedor que lo pagaba. Se rehusó la mujer, por lo que le respondí que mejor llevara dos, la otra para su trabajo”, dijo.

Su oferta para la familia West es otra de las acciones que suele hacer uno de los deportistas más recordados de la historia del básquetbol.