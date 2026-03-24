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    Sin Marcelo Díaz: la sorpresiva lista de citados de Fernando Gago en su debut en la banca de la U

    El argentino fue oficializado como el nuevo estratega del elenco universitario y debutará este martes ante Unión La Calera por la Copa de la Liga.

    Por 
    Diego Donoso
    Fernando Gago, el nuevo DT de la U. Foto: Universidad de Chile.

    Fernando Gago fue oficializado el pasado viernes como el nuevo entrenador de la Universidad de Chile. El argentino viene a reemplazar a Francisco “Paqui” Meneghini de la banca técnica de los Azules.

    El exBoca Juniors estuvo en el Estadio Nacional viendo el empate por 2-2 del pasado viernes ante Deportes La Serena. Maximiliano Guerrero (62′) y Eduardo Vargas (52′) anotaron para la localía, pero Felipe Chamorro (28′ y 40′) hizo un doblete para sentenciar la igualdad.

    Los universitarios juegan este martes en el Nacional a las 18:00 horas ante Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Será el debut de Gago con el buzo de los de La Cisterna, pero el estratega cuenta con siete bajas para el choque.

    Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Lucas Romero no se encuentran disponibles al estar citados por sus respectivas selecciones (Chile y Paraguay) para la fecha FIFA. En cambio, Charles Aránguiz, Octavio Rivero, Lucas Assadi y Marcelo Díaz están fuera por lesión.

    Las sorpresas de la primera citación de Gago

    El nuevo adiestrador de los Azules en su primer entrenamiento. Foto: Club Universidad de Chile

    Díaz es la gran ausencia contra los Cementeros. Se pensó que el volante estaría desde el inicio ante los Rojos, debido a las varias bajas que sufre el plantel en el mediocampo. Sin embargo, el exRacing se resintió de la dolencia que arrastra al talón, por lo que no estará en el duelo en la copa.

    Una de las sorpresas que dejó la primera convocatoria es la desaparición de Ignacio Sáez. El portero fue titular en el partido pasado, pero no está entre los nombres para el estreno del adiestrador. En cambio, Gabriel Castellón y Cristopher Toselli fueron elegidos.

    En la zaga defensiva, Matías Zaldivia superó su problema físico y regresa a la citación. Bianneider Tamayo también estará en el Estadio Nacional.

    Llamó a atención la presencia de varios juveniles para el encuentro del martes. Jhon Cortés y Elías Rojas, que sumaron minutos contra los Granates, vuelven a ser considerados. Además, se suman Matías Riquelme, Andrés Bolaños y Martín Espinoza como opciones para Gago.

    Más sobre:Universidad de ChileUnión La CaleraCopa de la LigaFernando GagoMatías ZaldiviaMarcelo Díaz

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