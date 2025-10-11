Final insólita en Shangái: Vacherot da el batacazo al eliminar a Djokovic y se medirá frente a su primo Rinderknech

El Masters 1000 de Shanghái vivió un batacazo en la jornada de este sábado. En el primer turno de las semifinales del certamen que se celebra en China, Novak Djokovic (5° del ranking ATP) cayó de manera sorpresiva por parciales de 6-3 y 6-4 ante Valentin Vacherot, tenista que ostenta el puesto 204 del escalafón mundial.

A raíz de su estatus en el circuito (es el más ganador en la historia del torneo con 43 victorias y cuatro títulos), el serbio llegaba con cartel de favorito a la definición de los cuatro mejores. El deportista monegasco, por su lado, también tenía sus credenciales luego de haber dejado en el camino a tenistas de renombre como Alexander Bublik (17°), Tomas Machac (23°) y Holger Rune (11°).

Sin embargo, la experiencia que poseía el balcánico quedó atrás una vez que los problemas físicos condicionaron su rendimiento. Nole tuvo que ser atendido por los médicos en varias ocasiones del partido, masajeando el tobillo derecho, el aductor izquierdo y la zona del glúteo. Esta merma física, naturalmente, invitó a que Vacherot no desaprovechara la oportunidad de acceder al duelo por la corona.

Así las cosas, el oriundo de Mónaco no cedió su saque a lo largo de todo el partido y capitalizó el triunfo más importante de su carrera. Y es que con apenas 20 partidos jugados a nivel ATP Tour, Vacherot se convirtió en el finalista con menor ranking en la historia de los Masters 1000.

The moment HISTORY was made 🤩



From an Alternate to the Final, Valentin Vacherot has booked himself a spot in Sundays showdown 💪#RolexShnaghaiMasters pic.twitter.com/pqLaGhbhpb — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025

“Todavía no soy consciente de lo ocurrido, no encuentro palabras. Esto es una locura. Primero de todo, compartir la pista con Novak ha sido una experiencia increíble. Tengo mucho que aprender de este partido. Debo aprender de él. Me llevo muchas cosas conmigo. Voy a disfrutar de esto y prepararme para la final”, dijo, incrédulo, tras meterse en la siguiente instancia.

El nacido en el Principado tendrá una motivación extra en el partido de definición, pues se enfrenta a su primo. El francés Arthur Rinderknech (54°) se impuso por 4-6, 6-2 y 6-4 al ruso Daniil Medvedev (18°) en la otra llave y se tomó cita en la final de este domingo en Shanghái. “Ni en el mejor de mis sueños podría imaginar algo así. No puedo decir que sea un sueño, ningún miembro de mi familia pensaba en ello. Quizá empezamos a creer, diría, a partir de los cuartos de final. Ahora estamos aquí. Hemos luchado en muchos partidos y, de alguna manera, somos los últimos dos candidatos. Esto es algo increíble”, confesó el galo al conocer a su oponente en el cierre de la gira por Asia.