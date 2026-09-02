Stefanos Tsitsipas sin piedad ante la suspensión por dopaje de Nick Kyrgios: “Sorprende que llegara tan tarde”

El mundo del tenis tiene al australiano Nick Kyrgios. Hace menos de dos semanas, la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) informó la suspensión del oceánico, al menos provisionalmente, después de que una muestra entregada durante el ATP 250 de Mallorca en junio pasado arrojara la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

Resultado que fue confirmado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), castigo que comenzó a regir desde el 4 de agosto. El deportista no apeló a la medida y reconoció el positivo a través de un comunicado publicado en Instagram. “Cometí un gran error”, aseguró el controvertido jugador.

“Siempre lo he dicho: no elegí el tenis, el tenis me eligió a mí. Sin embargo, dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles que he hecho. A veces me he sentido indefenso y solo, pero nada justifica lo que hice”, advirtió.

En la misma historia publicada en sus redes sociales confirmó su alejamiento de la vida pública por el próximo mes. “Solamente pido a la gente que respete mi privacidad durante este tiempo, que respete la de mi familia. Lo siento mucho. Trabajaré y volveré mejor”, afirmó.

La sanción que arriesga

La sanción que espera al isleño dependerá del momento del consumo, además de su relación y cómo ayudó al rendimiento. En ese sentido, el tenista deberá demostrar que el consumo se produjo fuera de competencia, escenario en el que el castigo puede ser de tres meses.

Además, podrá reducirse si completa un programa de tratamiento aprobado por la ITIA. De no cumplir esas condiciones, las reglas contemplan lapsos de dos a cuatro años, dependiendo de si la infracción es considerada intencional, entre otros factores.

Existe un precedente que bien puede considerarse. El año pasado En 2025, el marroquí Imran Sibille dio positivo por cocaína tras un control realizado durante un torneo ITF. En esa ocasión, la ITIA aceptó que el consumo había ocurrido fuera de competición y no estaba relacionado con el rendimiento. Su castigo de tres meses quedó reducido a uno al ingresar a un programa de tratamiento.

Llueven críticas

La situación de Kyrgios ha desatado una oleada de críticas en el circuito. Uno de los últimos que se refirió al tema fue el griego Stefanos Tsitsipas, número 53 del ranking mundial. Tras su triunfo en cuatro sets frente al francés Arthur Fils (11°), en la primera ronda del US Open, el heleno hizo duros cargos contra el oceánico.

“En realidad, sabía que estas cosas estaban pasando, aunque lejos de las canchas de tenis. Te lo voy a decir de la siguiente manera: no voy a intentar encubrir a alguien de quien realmente conozco la verdad”, advirtió el europeo en conferencia de prensa.

Asimismo, agregó que “me considero una persona amable con todos, pero estos eran comportamientos que yo mismo escuché en el circuito. Cosas que otras personas de ese mismo entorno me comentaban. Para ser honesto, cuando vi la suspensión pensé que era algo que más o menos se esperaba. Aunque me sorprende que haya llegado tan tarde”.

En la misma línea, el ruso Karen Khachanov (39°) también fustigó lo ocurrido con su colega australiano. Además, el euroasiático recordó la actitud del sancionado en el circuito, cuando se refería en palabras altisonantes contra el resto de los tenistas.

“A Kyrgios siempre le encantó tirarle mierda a la gente. Incluso cuando no jugaba, con esos tuits constantes. Al final, cosechas lo que siembras. No me sorprende lo que le ocurrió y no siento pena por él. Esto es una consecuencia lógica. El hecho de que lo atraparan fue su propia elección. El año pasado tuiteaba sobre Sinner diciendo que no jugaba dobles con gente que se dopa. Todo se devuelve”, explicó el deportista del país más grande del planeta.