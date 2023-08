Su edad, futuro y aporte al equipo: goleador histórico de la Ligue 1 analiza el difícil presente de Alexis Sánchez en el mercado europeo

La partida de Alexis Sánchez de Olympique de Marsella no pasó inadvertida. El mejor jugador del club portuario en la pasada temporada nunca contestó a la renovación que ofreció la institución y, después de cinco se semanas desde que quedó libre, el mismo cuadro focense definitivamente cerró las puertas al regreso del atacante.

Porque el equipo más popular del fútbol de ese país gastó casi 80 millones de dólares en fichajes. Ni siquiera esa variable pudo apurar la respuesta del Niño Maravilla. En ese sentido, la conformación de un plantel competitivo fue una de las condiciones que pidió el tocopillano para quedarse otro año en la institución focense.

“Yo estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vengo de vacaciones a Marsella. No vengo a tomar sol. Yo tengo muchas ganas de quedarme. Me gusta competir, quiero ganar, quiero salir campeón. Pero no depende de un jugador. Dependerá de cómo seguimos, de pelear un título o ir a la Champions”, dijo el propio atacante en marzo pasado, tras ser eliminado en los cuartos de final de la Copa de Francia ante el Annecys, equipo de la segunda categoría.

Falta de motivación

Precisamente, uno de los grandes objetivos del goleador histórico de la Roja era pelear el título francés, mano a mano, contra el poderoso Paris Saint-Germain. El equipo terminó la temporada con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, lo que de alguna manera afectó la decisión del Niño Maravilla, ya que ni siquiera pudo avanzar a la fase grupal de la Champions, después de rematar tercero en la Ligue 1.

Así opinó a El Deportivo Delio Onnis, el argentino que se consagró como el máximo artillero en la historia del torneo francés, entre los ‘70 y ‘80, quien justificó la falta de interés del delantero chileno, al igual que los hinchas del cuadro del Vélódrome.

“Marsella tiene una gran hinchada, lejos la más grande del fútbol francés. Pero los fanáticos también se cansan del tercero, cuarto quinto puesto; tal vez esas eran también las motivaciones de Alexis Sánchez. Los hinchas quieren ganar el campeonato, es un público fiel, pero muy exigente. Yo ya sabía que lo querían mucho al chileno”, dijo el transandino.

Delio Onnis, máximo artillero de la liga francesa, quedó sorprendido por el rendimiento de Sánchez en Marsella.

Asimismo, concluyó que “eso de querer ser campeón está bien, pero para eso hay que ganarle a Paris Saint-Germain y no es fácil, hay que tener mucha plata para lograrlo”.

A pesar de las grandes contrataciones que realizó la directiva encabezada por el español Pablo Longoria, el exdelantero de Monaco cree que la ausencia del futbolista chileno será una pérdida muy sensible que, sobre todo, afectará la jerarquía del elenco portuario.

“La partida de Sánchez es una pérdida fundamental para Marsella, un equipo muy tradicional. En realidad, no sé las razones de su partida, pero creo que hará mucha falta en la temporada que viene”, aseveró el argentino.

Una temporada sorprendente

Onnis deja entrever sus reparos cuando el nombre del tocopillano apareció en la lista de fichajes del club focense, en la pasada temporada. Sin embargo, los 18 goles que anotó en 44 partidos en todas las competiciones fueron suficiente para despejar todas las dudas sobre la plena vigencia del atacante en el fútbol europeo.

“Me sorprendió la calidad que mostró el chileno Alexis Sánchez, no pensé que haría una temporada tan buena, no lo veía tan motivado cuando llegó a Francia. Pero a medida que pasó la temporada lo vi muy metido en el equipo, con muchas ganas”, explicó el autor de 299 goles en el fútbol galo.

El ADN del gol, como alguna vez lo bautizó el diario deportivo español Marca, agregó que “Sánchez siempre fue un gran jugador, aunque no es su puesto natural, tiene un gran olfato goleador. Esa cantidad de tantos que anotó hay que atribuírselos en gran parte a su calidad”.

Más que vigente

Y aunque sus 34 años puedan levantar sospechas para algunas direcciones deportivas de clubes europeos, Onnis -quien fue veedor y drectivo del Monaco- reconoce que el tocopillano es un elemento plenamente vigente en la elite del fútbol europeo.

“No está viejo, demostró que todavía puede rendir en las mejores ligas del fútbol europeo y mundial. Si lo ha hecho hasta hace algunas semanas, apenas. Yo creo que tiene físico para rendir una o dos temporadas más en buena forma”, advirtió el argentino.

El exdelantero avecindado en Montecarlo también tuvo elogios para el zaguero central chileno que juega en el equipo de El Principado: “Sobre Guillermo Maripán te puedo decir que se ha ganado un respeto en Monaco, la gente acá lo quiere mucho, porque ha hecho temporadas respetables”.