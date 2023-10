Sudáfrica despacha al local Francia en un duelo de infarto y es el último semifinalista del Mundial de Rugby

Un partido de alto vuelo protagonizaron Francia y Sudáfrica en la última llave de cuartos de final del Mundial de Rugby, encuentro que finalizó con el triunfo de los Springboks por 29-28, resultado con el que los vigentes campeones del orbe sellaron su clasificación a las semifinales del certamen.

El cotejo comenzó con un cuadro dueño de casa intentando tomar el control del duelo, presionando a los verdiblancos en su campo, disposición ofensiva que tuvo premio con un try de Cyril Baille en el minuto 4, anotación que más tarde su compañero Thomas Ramos confirmó con una conversión (5′).

Sin embargo, los sudafricanos no se dejaron amilanar y un try de Kurt-Lee Arendse (8′), y posterior conversión de Manie Libbok (10′), dejaron el score 7-7.

A partir de ahí el enfrentamiento se tornó de ida y vuelta, con un try para cada equipo: Damian de Allende (18′) marcó para los verdiblancos, mientras que Peato Mauvaka (22′) anotó para los galos; no obstante, los Springboks tomaron la ventaja con un nuevo try, esta vez de Cheslin Kolbe (26′), que Libbok ratificó con su segunda conversión (28′), dejando el tanteador 19-12.

Pero el compromiso no daba respiro, y los Bleus reaccionaron a la arremetida de los dirigidos por Jacques Nienaber, con nuevos tantos de Baille (try, 31′) y Ramos (conversión, 32′; penal, 40+1′), adelantando a los anfitriones por 22-19, score con el que los elencos se fueron al descanso.

En la segunda etapa ni franceses ni sudafricanos lograban hacer daño a su rival, hasta que un nuevo penal de Ramos (54′) rompió la paridad de las acciones en el Stade de France; sin embargo, los vigentes campeones del mundo siguieron luchando y pasaron a liderar el marcador con un try de Eben Etzebeth (67′), además de una conversión (67′) y un penal (69′) de Handré Pollard.

Pero como fue la tónica del partido, los Bleus volvieron a estrechar las cifras con un nuevo penal de Ramos (73′), dejando el tanteador 29-28 a favor del vigente monarca planetario.

Como era de esperar los últimos minutos fueron de infarto, con Francia intentando desesperadamente dar vuelta el score; no obstante, Sudáfrica supo mantener la ventaja, cerrando el cotejo, dejando eliminados a los dueños de casa y obteniendo los boletos para las semifinales del certamen.

Por el paso a la final, los Springboks se medirán con Inglaterra, elenco que en el primer turno de este domingo dejó en el camino a Fiyi. Por su parte, los Pumas de Argentina y los All Blacks de Nueva Zelanda protagonizarán la otra llave de la ronda de los cuatro mejores.