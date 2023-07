Suspendido: aguacero en Concepción impide el duelo entre Audax Italiano y Ñublense por la Sudamericana

Debido a las inclemencias climáticas, el choque chileno en la Copa Sudamericana no se pudo realizar este jueves. En el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, Audax Italiano y Ñublense debían jugar el duelo de vuelta por los playoffs del torneo continental, por un lugar en los octavos de final. Sin embargo, la incesante lluvia caída en la capital de la Región del Biobío hizo imposible la realización del encuentro y, luego de una larga espera, se determinó la suspensión.

Hace una semana, en el mismo recinto penquista, se jugó la ida. Con los de Chillán ejerciendo la localía, empataron sin goles en un choque áspero y con escasas ocasiones de gol. Esto dejó la serie totalmente abierta de cara a la revancha. Audax debió trasladarse 500 kilómetros para ser local y desde la tienda itálica fustigaron a Colo Colo por el costo de arriendo que salía el estadio Monumental. El mismo Roberto Cereceda, referente de los tanos, criticó al Cacique por ese factor, que le impidió a los de La Florida poder jugar en la capital.

Desde la previa del juego, el factor climático podía alterar el normal desarrollo del partido por el agua caída en Concepción. El duelo fue reprogramado tres veces durante la tarde, aguardando por una mejora en el pronóstico, la que no llegó. La programación inicial era a las 18.00 horas y el cuerpo arbitral liderado por el argentino Facundo Tello retrasó el inicio por media hora y recorrió el campo para ver el estado del terreno y si el balón corría con normalidad.

La lluvia no paraba y se postergó por segunda vez, hasta las 19.00 horas. El panorama no cambiaba mucho y los hinchas que llegaron al recinto de la capital penquista esperaban y también se protegían del agua. Por tercera vez se retrasó, ahora a las 19.20 horas. Mientras tanto, los jugadores se asomaban por el túnel para ver la cancha, en la tensa espera.

La Conmebol fue forzando lo que más pudo la realización del evento, considerando que las fechas disponibles no son muchas y que los clubes chilenos también tienen obligaciones en el Campeonato Nacional. Por ejemplo, Ñublense juega contra Colo Colo el domingo, mientras que Audax tiene su partido el lunes ante Curicó Unido.

Pasadas las 19.30, el cuerpo arbitral volvió a recorrer la cancha del Ester Roa, mientras la lluvia no paraba y los hinchas presentes en el estadio se manifestaban a través de pifias, esperando una determinación final tras una larga espera. Luego de las 20 horas, todavía la incertidumbre no finalizaba. No había ninguna decisión oficial de la Conmebol, a dos horas del kick off original.

A las 20.34, los árbitros volvieron a salir a revisar la cancha. El campo de juego se notaba mucho más afectado por el agua, lleno de posas. Además, el chequeo fue sin usar un balón. A estas alturas, solo unos pocos valientes permanecían en las tribunas esperando la decisión. Cerca de las 21 horas, casi tres horas después, se suspendió.

A través de sus redes sociales, la Conmebol confirmó que el partido se jugará mañana, a las 18 horas, en El Teniente de Rancagua. El ganador de esta llave enfrentará en octavos de final a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. La ida será en la primera semana de agosto.