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    Tabilo regresa al top 40, Soto consigue un gran salto y Villalón alcanza su mejor ubicación: así quedó el ranking ATP

    La buena actuación de los tenistas nacionales durante las últimas dos semanas les dio un importante impulso en la clasificación planetaria.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Alejandro Tabilo regresó al top 40.

    Después de dos semanas, el ranking ATP volvió a actualizarse con buenas noticias para los tenistas nacionales. Es el caso de Alejandro Tabilo, quien regresó al top 40 tras su tercera ronda en el Masters 1000 de Miami. El zurdo amaneció este lunes en el puesto 39, confirmado un alza de dos posiciones con respecto a la entrega anterior.

    Otro que sacó cuentas muy alegres fue Matías Soto. El copiapino consiguió el primer challenger de su carrera tras quedarse con la corona en Bucaramanga, lo que le permitió subir 29 lugares hasta el puesto 294º.

    Por su parte, Nicolás Villalón logró ascender 160 escalones para quedar 771º. El notable ascenso que consiguió fue gracias a las semifinales en Bucaramanga, certamen al que accedió tras superar las clasificaciones. Ahí perdió frente a Soto, quien también superó a Daniel Núñez en octavos de final. Este último trepo 20 escalones para quedar 674º.

    En tanto, Christian Garin retrocedió cinco lugares y quedó en el puesto 100º. Sin embargo, saldrá del grupo de los cien primeros la próxima semana, pues se encuentra lesionado y no podrá defender 25 unidades.

    Por su parte, Nicolás Jarry cayó dos casilleros y apareció 154º. Mientras que Tomás Barrios escaló cuatro lugares y es 115º.

    Vergara y Labraña festejan

    En el tenis femenino también hubo buenas noticias, pues Antonia Vergara y Fernanda Labraña tuvieron ascensos. La primera subió cuatro lugares y se mantiene como número uno de Chile en el puesto 410. Mientras que la segunda subió 20 casilleros y se instaló en el lugar 439.

    Sin embargo, en ambos casos se proyectan mayores ascensos, porque todavía falta que se computen los puntos obtenidos por las semifinales del W15 de Santiago, disputado la semana en Santiago, ya que este tipo de torneos la WTA los contabiliza con una semana de desfase.

    Más sobre:TenisRanking ATPAlejando TabiloNicolás VillalónMatías SotoWTAFernanda LabrañaAntonia Vergara

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