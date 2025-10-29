SUSCRÍBETE
El Deportivo

Team ParaChile recibe la bandera que será portada en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

Hugo Silva y Joseline Yévenes serán los encargados de llevar el pabellón nacional en la ceremonia inaugural del evento que se desarrollará entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre.

El Deportivo

Este miércoles se realizó hoy la entrega de bandera al Team ParaChile, que representará al país en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, que se desarrollarán entre el viernes 31 de octubre y el domingo 9 de noviembre.

El vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, junto al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, hicieron entrega del pabellón nacional a Hugo Silva, seleccionado de baloncesto en silla de ruedas, y Joseline Yévenes, de para tenis de mesa, quienes son los abanderados.

En la instancia, el ministro Pizarro señaló que “uno de los ejemplos que nuestro país está entregando dice relación con el trabajo colectivo colaborativo. Estuvimos presentes en diversos eventos del deporte paralímpico, hemos tenido una serie de eventos: recientemente la Americup de básquetbol femenino adulto con gran asistencia, el Mundial Sub 20 donde las regiones fueron muy protagonistas, el Mundial de Ciclismo Pista el fin de semana pasado en el Velódromo de Peñalolén, y ahora vamos a recibir este gran evento, los Juegos Parapanamericanos Juveniles, todo esto nos habla de lo colectivo”.

Por su parte, el vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, expresó que “ustedes son los representantes de nuestra patria, y vamos a estar alentándolos para obtener los mejores resultados y demostrar una vez más que Chile recibe a quienes vienen de distintas latitudes con los brazos abiertos para, en buena lid, competir conforme a los valores del deporte”.

“En el último tiempo, ha habido una serie de eventos que han puesto a Chile en la vitrina del mundo. Hemos recibido felicitaciones por la capacidad de organización, y lo más importante, nos ha permitido dar un salto significativo en infraestructura”, agregó.

Por su parte, Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, destacó que “Chile es el primer país que ha organizado los Juegos Parasuramericanos, los Juegos Parapanamericanos y ahora los Parapanamericanos Juveniles. La palabra atleta es muy fuerte, significa muchas cosas, tienen la mirada hacia el alto rendimiento pero también llevan con ustedes los valores del deporte y los valores del movimiento paralímpico: determinación, coraje, superación e igualdad”.

Finalmente, la abanderada del Team ParaChile Joseline Yévenes expresó que “llevar la bandera no es sólo un privilegio, es un símbolo de todo lo que hemos trabajado, cada madrugada de entrenamiento, cada caída y las veces que hemos decidido levantarnos una vez más. Tuve la oportunidad de vivir los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Bogotá en 2023. Recuerdo lo que sentí al competir, al escuchar nuestro himno y al compartir con deportistas de tantos lugares. Después vino Santiago 2023, tenía sólo 17 años y volví a vivir esa emoción. Sentir ese cariño es algo que no se olvida y ahora ustedes, los 113 deportistas que vestirán la camiseta de Chile, tendrán esa misma oportunidad, competir frente a su país con el corazón lleno de orgullo y con la bandera en el pecho”.

Team ParaChile

El combinado nacional juvenil del Team ParaChile competirá en once disciplinas con 113 deportistas, entre 12 Y 23 años. Dentro de la delegación se encuentra Ignacio Torres, actual número uno del mundo en para tenis de mesa e Isabella Michela, quien viene de tener una gran actuación en el Mundial de Para Atletismo.

Serán 1.100 paradeportistas de 27 países los que competirán en 13 deportes: Boccia, Fútbol para ciegos, Fútbol PC, Gólbol, Baloncesto en silla de ruedas (3×3 y 5×5), Para judo, Para atletismo, Para natación, Para powerlifting, Para tenis de mesa, Tenis en silla de ruedas, Vóleibol sentado y Para tiro con arco.

