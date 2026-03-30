Todo listo para el partido inaugural: revelan la nueva imagen del mítico Estadio Azteca de cara al Mundial 2026

Se reabrió el Estadio Azteca en la recta final para el Mundial 2026.

El Mundial 2026 entra en la cuenta regresiva. Restan solo 73 días para que todas las miradas de los amantes del fútbol se trasladen hacia Norteamérica, en el torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

Justamente, en esa dinámica de expectación es que ya se empiezan a finiquitar todos los preparativos para el partido inaugural, que tendrá frente a frente a la selección mexicana y su par de Sudáfrica, el 11 de junio. El escenario escogido para aquello, de hecho, ya está completamente listo tras 20 meses de trabajos de remodelación y casi 300 millones de dólares de inversión.

El Estadio Banorte (nombre publicitario), conocido popularmente como el mítico Azteca, reabrió sus puertas durante este sábado, en el marco del duelo amistoso entre México y Portugal, y sorprendió con su renovada cara.

El coloso de la capital mexicana, que a lo largo de la historia vio cómo se inmortalizaron Pelé y Diego Maradona, contó con un cambio de fachada total. En primer lugar, incrementó su capacidad oficial a 87,500 espectadores mediante un nuevo sistema de butacas plegables y la optimización de las zonas de hospitality. Atrás quedaron los tradicionales asientos con la publicidad de la cerveza Corona. Ahora, son de color rojo y gris, en un tono neutro.

Yendo hacia el ámbito tecnológico, se instaló de un sistema de vigilancia de circuito cerrado con más de 200 cámaras de seguridad, un nuevo sistema de audio compuesto por 250 bocinas de última generación y la implementación de una superficie de césped híbrido. En esa misma línea, la experiencia visual se potenció con 2,200 metros cuadrados de pantallas LED y monitores con resolución 4K distribuidos en áreas comunes, junto a una iluminación deportiva que ahora cuenta con 2,000 luminarias LED.

Por último, la obra incluyó una reingeniería funcional con la reubicación de los vestidores hacia la zona central, la construcción de un túnel de acceso que pasa por debajo de las bancas y la creación de nuevas terrazas panorámicas y restaurantes para cumplir con los estándares de la FIFA. Una revolución total.

Bienvenidos al Estadio Banorte 🙌🏻🏟️ pic.twitter.com/1eWwIvpjLc — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) March 28, 2026

¿Qué partidos albergará el Estadio Azteca para el Mundial 2026?

Fase de Grupos

11 de junio: Partido Inaugural – México vs. Sudáfrica (Partido 1, Grupo A).

17 de junio: Fase de Grupos – Colombia vs. Uzbekistán (Partido 24, Grupo K).

24 de junio: Fase de Grupos – México vs. Clasificado UEFA (Dinamarca o Chequia) (Partido 53, Grupo A).

Rondas de Eliminación