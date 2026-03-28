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    “Hay que poner un poco más de corazón”: la sorpresiva crítica del Dibu Martínez tras el triunfo de Argentina

    La Albiceleste se impuso por 2-1 a la selección africana en Buenos Aires tras la cancelación de la Finalissima.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Emiliano Martínez entregó una sorpresiva crítica tras el triunfo de Argentina sobre Mauritania. Foto: @emi_martinez26 / Instagram. pc

    La selección de Argentina disputó este viernes un duelo amistoso en Buenos Aires contra la selección de Mauritania. La Albiceleste acabó imponiéndose por 2-1 al conjunto africano. Sin embargo, lo mostrado en la cancha dejó bastantes dudas sobre la manera en que llegarán al Mundial de Norteamérica 2026.

    Uno de los jugadores que mostró una postura crítica por lo ocurrido en la cancha fue el portero Emiliano Martínez. “Bastante flojo la verdad. Fue uno de los partidos que peor jugamos que sea un amistoso. Faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad. Es algo que hay que analizar y cuando nos ponemos la camiseta de la Selección hacerlo mucho mejor”, comenzó señalando el Dibu.

    “Trato de aparecer cuando me toca y nos llegaron demasiado. Se ganó, tampoco al rival lo conocíamos mucho y ellos se jugaron la vida. Hay que tener un poco más de corazón”, añadió el guardameta.

    El choque contra Mauritania fue fijado de emergencia después de que el conflicto en el Golfo Pérsico obligara a la suspensión de la Finalissima en la que Argentina debía enfrentar a España. Considerando esto, Martínez bromeó asegurando que “menos mal (que se canceló), si jugábamos así perdíamos”.

    Luego retomó la seriedad para comentar las críticas que recibió Argentina desde España: “El Mundial pasado fue igual, no jugamos partidos importantes e hicimos un gran Mundial. Eso va partido a partido y nosotros tenemos la experiencia de llegar lejos y ellos no”, lanzó.

    Por último, indicó que “en el segundo tiempo nos faltó intensidad, hay que hacerlo mejor. Ayer perdimos a Panichelli con una lesión de cruzados, nos dolió muchísimo. Capaz hoy se jugó con un poco menos de intensidad por el miedo a una lesión, pero cuando nos ponemos la camiseta de la Selección hay que hacerlo mucho mejor”, concluyó Emiliano Martínez.

    La disconformidad de la prensa argentina

    El desempeño de los seleccionados de Argentina terminó causando preocupación en los medios del otro lado de la cordillera. Olé, por ejemplo, tituló: “Argentina le ganó a Mauritania por la mínima en un discreto partido”.

    “Si bien Argentina ha demostrado que ante la adversidad se reinventó, que cuando la vara se elevó también lo hizo el rendimiento colectivo de un grupo amalgamado, el híbrido entre historia y renovación no lució en la Bombonera. Con un ojo más purista, hasta generó cierta alarma en el mismo día en el que Austria goleó a Ghana y Argelia, a Guatemala”, añadieron.

    TyC Sports compartió que “la selección argentina venció a Mauritania en un deslucido amistoso. En una noche lluviosa y una Bombonera que no se llenó, el entrenador Lionel Scaloni realizó varias modificaciones para probar variantes frente a un rival que en el segundo tiempo mejoró y hasta encontró el descuento gracias a un flojo papel del elenco local”.

    En tanto, el periodista Martín Liberman estableció que se trató de un “horripilante partido de argentina. Jugadores en bajísimo nivel. Ojalá el DT se dé cuenta a tiempo y limpie de la lista lo que corresponde”.

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