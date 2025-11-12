Tomás Barrios supera con comodidad al boliviano Juan Carlos Prado para avanzar en el Challenger de Montevideo

Tomás Barrios tuvo un cómodo estreno en el Challenger de Montevideo. El chileno, número 111° del planeta y octavo sembrado del torneo tras alzarse con el título en Lima, se impuso con seguridad al boliviano Juan Carlos Prado (228°) en dos sets, con parciales de 6-4 y 6-1.

La raqueta chilena no perdió tiempo frente al rival altiplánico. En menos de un cuarto de hora de partido, el chillanejo ya había redondeado un parcial de 3-0 en el primer set, producto del quiebre conseguido en el segundo juego, a pesar de que en el tercero estuvo quiebre abajo.

El deportista nacional pudo mantener el ritmo y se puso 4-2 arriba. Sin embargo, en el séptimo game, el boliviano volvió a sorprender y quedó con quiebre arriba. Barrios salvó la situación, pero su rival consiguió ponerse otra vez al borde del quiebre y, en la segunda, no falló para quedar 4-3 abajo y con el servicio a su favor.

El chileno llevó el duelo al décimo juego, con su adversario al servicio. Consiguió el punto de quiebre y no perdió la oportunidad para ganar el game e imponerse en el primer set por 6-4, después de 45 minutos de partido.

La segunda manga comenzó de manera pareja. Sin embargo, en el cuarto game el derrotero volvió a favorecer a Barrios. El chileno aprovechó su segundo punto de quiebre y un error no forzado del altiplánico dejó el marcador 3-1 a favor del crédito nacional.

Entonces, la desesperación cundió en el lado de Juan Carlos Prado, quien volvió a ceder su saque en el sexto juego, todo para que el de Ñuble lograra ponerse 5-1 arriba. Con el triunfo en su control, Barrios no falló y se impuso por 6-1 en el segundo set para llevarse el triunfo en una hora y 16 minutos.

En la próxima ronda, el chileno se medirá al ganador del enfrentamiento entre el local Franco Roncadelli (366° del ranking ATP) y el argentino Genaro Olivieri (221°).