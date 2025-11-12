OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Tomás Barrios supera con comodidad al boliviano Juan Carlos Prado para avanzar en el Challenger de Montevideo

    El chillanejo, 111° del planeta, se impuso con parciales de 6-4 y 6-1 tras 1 hora y 16 minutos de partido para meterse en la segunda ronda, en Uruguay.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Tomás Barrios se impuso al boliviano Juan Carlos Prado. FOTO. Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Tomás Barrios tuvo un cómodo estreno en el Challenger de Montevideo. El chileno, número 111° del planeta y octavo sembrado del torneo tras alzarse con el título en Lima, se impuso con seguridad al boliviano Juan Carlos Prado (228°) en dos sets, con parciales de 6-4 y 6-1.

    La raqueta chilena no perdió tiempo frente al rival altiplánico. En menos de un cuarto de hora de partido, el chillanejo ya había redondeado un parcial de 3-0 en el primer set, producto del quiebre conseguido en el segundo juego, a pesar de que en el tercero estuvo quiebre abajo.

    El deportista nacional pudo mantener el ritmo y se puso 4-2 arriba. Sin embargo, en el séptimo game, el boliviano volvió a sorprender y quedó con quiebre arriba. Barrios salvó la situación, pero su rival consiguió ponerse otra vez al borde del quiebre y, en la segunda, no falló para quedar 4-3 abajo y con el servicio a su favor.

    El chileno llevó el duelo al décimo juego, con su adversario al servicio. Consiguió el punto de quiebre y no perdió la oportunidad para ganar el game e imponerse en el primer set por 6-4, después de 45 minutos de partido.

    La segunda manga comenzó de manera pareja. Sin embargo, en el cuarto game el derrotero volvió a favorecer a Barrios. El chileno aprovechó su segundo punto de quiebre y un error no forzado del altiplánico dejó el marcador 3-1 a favor del crédito nacional.

    Entonces, la desesperación cundió en el lado de Juan Carlos Prado, quien volvió a ceder su saque en el sexto juego, todo para que el de Ñuble lograra ponerse 5-1 arriba. Con el triunfo en su control, Barrios no falló y se impuso por 6-1 en el segundo set para llevarse el triunfo en una hora y 16 minutos.

    En la próxima ronda, el chileno se medirá al ganador del enfrentamiento entre el local Franco Roncadelli (366° del ranking ATP) y el argentino Genaro Olivieri (221°).

    TenisTomás BarriosJuan Carlos PradoChallenger de Montevideo

