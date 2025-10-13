SUSCRÍBETE
El Deportivo

El importante salto de Tomás Barrios en el ranking ATP tras ganar el Challenger de Cali

Este domingo el chileno se quedó con el título tras imponerse al boliviano Juan Carlos Prado, por 6-1 y 6-4. Con ello, aprieta la lucha por ser la segunda raqueta nacional.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Este lunes se realizó una nueva actualización del ranking ATP que trajo importante novedades para los tenistas chilenos.

El primer lugar nacional lo sigue sosteniendo Alejandro Tabilo quien subió un puesto para instalarse 73° de la clasificación. Más atrás, intentando volver al top 100 aparece Christian Garin, quien consiguió subir 17 posiciones y ahora marcha 108°.

Muy de cerca le sigue Nicolás Jarry que, tras ceder dos posiciones, ahora es el 109° del mundo.

Claro que la principal novedad nacional la entrega Tomás Barrios. El chileno consiguió este fin de semana el segundo título del año tras imponerse al boliviano Juan Carlos Prado por 6-1 y 6-4 en la final del Challenger de Cali.

Gracias a estos puntos obtenidos, se instaló en el puesto 119°. Eso sí, aún puede seguir escalando en el listado mundial. Su próximo desafío será el Challenger de Curitiba, en Brasil. Después está anotado en Costa do Sauipe y Guayaquil.

El top 5 nacional lo cierra Matías Soto al sumar 194 puntos oficiales que lo posicionan en el lugar 280° del ranking.

Escaso movimiento en el Top 10 mundial

En el tope de la clasificación se mantiene el español Carlos Alcaraz, acumulando 11.340 puntos y es seguido de cerca por el italiano Jannik Sinner (10.000). Alexander Zverev, Taylor Fritz y Novak Djokovic cierran el top 5.

Más abajo están Ben Shelton, Alex de Miñaur y Lorenzo Musetti, quien desplazó al noveno lugar al británico Jack Draper. Por último, cerrando el grupo de los 10 mejores, se encuentra el ruso Karen Khachanov.

El gran ascenso de Vacherot

Eso sí, uno de los ascensos más impactantes es la del monegasco Valentin Vacherot, reciente ganador del Masters 1.000 de Shanghái. Tras comenzar la prueba desde la qualy, levantó el título y con ello obtuvo un ascenso de 164 lugares para conseguir el puesto 40° del ranking.

Tras imponerse a su primo Arthur Rinderknech con parciales de 4-6, 6-3 y 6-3, Vacherot comentó que “lo que acaba de suceder es increíble. No tengo ni idea de lo que está ocurriendo en este momento. Ni siquiera me parece un sueño, esto es una locura”, narró a pie de pista.

“Estoy muy contento con mi nivel de estas últimas dos semanas. Quiero darle las gracias a todos los que me han ayudado desde el inicio de mi carrera. Hoy tenía que haber un jugador derrotado, pero creo que hubo dos ganadores. Una familia ha ganado y creo que, para el mundo del tenis, esta historia es increíble”, agregó emocionado.

Además, trató la situación particular de enfrentar a su primo en la pista. “Simplemente intenté derrotar al tipo que estaba al otro lado de la red”, sostuvo.

Intenté dejar a un lado que era mi primo, olvidar que era el tipo junto al que he entrenado y crecido. Ha sido realmente duro y ha hecho un gran trabajo en el primer set, asumiendo toda la presión. Pero logré encontrar la forma de girar el partido”, cerró Vacherot.

