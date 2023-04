Grave accidente en Argentina: el Pulga Rodríguez vuelca con su camioneta y es encontrado deambulando por la autopista

Un trágico accidente sufrió uno de los jugadores experimentados del fútbol argentino. El popular Luis Miguel Rodríguez, conocido como La Pulga, volcó con su camioneta en Tucumán, ciudad de la que es oriundo. El atacante, de 38 años, sufrió politraumatismos y fue derivado al hospital Padilla, donde se encuentra estable.

Una emergencia que ocurrió cerca de las 10 de la mañana de Argentina, cuando el jugador regresaba a su provincia, luego del encuentro de ayer en el que su equipo, Central Córdoba de Santiago del Estero, venció 2-0 a Instituto por la Liga Profesional, partido en el que Rodríguez no vio minutos.

Testigos aseguraron al medio La Gaceta que el futbolista habría perdido el conocimiento por el fuerte golpe en la cabeza que padeció. Incluso, lo encontraron vecinos y otros automovilistas deambulando desconcertado por la autopista.

De acuerdo con la información del mismo medio, Rodríguez fue ingresado al hospital a las 12:50 (una hora menos en Chile). El comisario Julio Rodríguez descartó la posibilidad de un intento de robo, luego de revisar el vehículo del atacante y percatarse que en su interior se hallaban todos sus objetos personales.

“Está en terapia intensiva. En este momento no corre riesgos de vida, per no puedo dar precisiones porque necesitamos una evaluación constante. Es minuto a minuto porque con muchos de estos golpes tenemos que estar atentos”, explicó Javier Valdecantos, Director del Hospital Padilla.

Jugador de experiencia

Tras culminar su segundo ciclo Colón de Santa Fe, la Pulga desembarcó en el equipo de Santiago del Estero como una de las grandes figuras del último mercado de pases. Sin embargo, no logra ganarse un lugar en la rotación del entrenador Leonardo Madelón. Solo fue titular una vez y ha ingresado ocho veces del banco de suplentes.

Rodríguez tiene un largo recorrido en el fútbol argentino, incluso registra una convocatoria en la selección de Argentina bajo el mando de Diego Maradona como entrenador, ciclo que finalizó en el Mundial de Sudáfrica 2010.