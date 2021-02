Tras 24 horas de pánico, vuelve el tenis en Australia

Ayer se pensó lo peor. El positivo de un trabajador de uno de los hoteles donde se alojan a los jugadores paralizó el tenis en Melbourne. La ATP Cup y los otros cuatro torneos que se juegan en la ciudad debieron ser suspendidos de emergencia, y los jugadores aislados. Tras 24 horas la medida se ha bajado. Las autoridades han dado el visto bueno a continuar con la actividad mientras se siguen realizando test a los tenistas. Todo para poder lograr que el Abierto de Australia comience el lunes.

Craig Tiley, director del Australian Open, fue claro al hablar de la situación. No hay planes de posponer el torneo por el caso positivo de ayer. La idea es que todos los torneos que se están realizando en Melbourne Park terminen el domingo, por lo que retomar la actividad era urgente. Las lluvias programadas para este viernes en la isla pueden complicar aún más el panorama.

De igual forma, Tiley explicó que todos los jugadores están realizándose exámenes y que se determinó que la probabilidad de que exista un caso positivo es muy baja. Por lo que se ha levantado la prohibición de jugar los ATP 250 y los torneos WTA, además de la ATP Cup.

También se confirmó que el sorteo de los cuadros del primer Grand Slam de la temporada se realizará en la madrugada del viernes y no hoy como estaba pactado. Esto, producto de que la organización está enfocada 100% en la realización de las pruebas PCR a los jugadores.

Finalmente la programación para hoy jueves (viernes de Australia) quedó fijada con los partidos de ATP Cup entre Serbia y Alemania y España y Grecia. En ambos se define el paso a semifinales.

También estarán jugando por sus respectivos torneos ATP Y WTA, Kyrgios (47) vs Coric (25), Kenin (4) vs Muguruza (15), Anderson (82) vs Khachanov (20) y Serena Williams (11) vs Danielle Collins (46).