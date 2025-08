Tras cinco años y 10 partidos sin ganar: una diezmada U sale a romper la mala racha ante Cobresal

Universidad de Chile no quiere ceder terreno en la pelea por el título. Coquimbo Unido se impuso en un polémico encuentro ante Deportes Limache y le sacó seis unidades a la U, que tendrá al frente a un verdadero fantasma. Desde las 18 horas de este lunes, los azules se medirán ante Cobresal.

El cuadro estudiantil buscará romper una maldición, pues suma una mala racha de diez partidos consecutivos sin vencer a los mineros por el Campeonato Nacional. La última victoria fue en septiembre de 2020, es decir, casi cinco años. Desde ese entonces acumulan seis derrotas y cuatro empates.

De hecho, se trata de uno de los dos equipos en Primera División al que Gustavo Álvarez no le ha podido ganar desde que asumió como técnico de la U (dos empates y una derrota). El otro es Limache, pero apenas se han enfrentado en una ocasión. Es por eso que los azules buscarán romper el maleficio para seguir en la pelea y acechar al cuadro pirata, el sólido puntero del fútbol chileno.

Cobresal se impuso por 2-1 ante la U en la primera rueda de la Liga de Primera 2025. Foto: Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Una serie de bajas en la U

La U tendrá una serie de ausencias para enfrentar a Cobresal. Lucas Di Yorio, por ejemplo, aún no se recupera de un esguince grado dos en la rodilla. Al ariete le quedan al menos dos semanas de recuperación. Tampoco estará presente Maximiliano Guerrero, que sufre un esguince grado dos en el tobillo y tiene para unas tres semanas.

El capitán Marcelo Díaz también está marginado. El volante cumplirá su tercera y última fecha de suspensión tras ser expulsado en el Superclásico ante Colo Colo. En tanto, Nicolás Ramírez ya entrenó con normalidad luego de sufrir una luxación en el hombro, pero quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica.

Algo similar pasó con Charles Aránguiz, quien será la baja más sensible para la U. Si bien el puentealtino tiene el alta médica y no figura como lesionado, Álvarez decidió no citarlo después de sufrir complicaciones en el tobillo. Prefiere no arriesgarlo.

Las novedades

Álvarez buscará repetir el buen rendimiento de la aplastante goleada sobre Unión La Calera y prácticamente replicará la oncena inicial, con la excepción de Guerrero por lesión. En su reemplazo ingresará Nicolás Guerra, quien precisamente es el único futbolista del plantel que estuvo presente en la última victoria sobre Cobresal por el torneo.

La U formará con Gabriel Castellón en el arco; Matías Zaldivia, Franco Calderón e Ignacio Tapia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y Lucas Assadi en ofensiva.

Pese a las ausencias, la U también recibió buenas noticias y tiene dos novedades en la convocatoria. Una de ellas será Leandro Fernández, quien se recuperó de un esguince de tobillo. El argentino será alternativa en medio de una temporada marcada por las lesiones y donde no ha logrado destacar como en años anteriores.

Por otra parte, también forma parte de la nómina Sebastián Rodríguez, el nuevo refuerzo de los estudiantiles. El volante de 32 años fue presentado hace apenas unos días y tuvo su primera citación. Ante Cobresal, el uruguayo podría tener su debut con la camiseta azul.