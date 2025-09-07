Tras la renovación de Claudio Baeza y con Diego Valdés borrado: Vélez Sarsfield se consagra en la Supercopa Argentina

Vélez Sarsfield volvió a gritar campeón en el fútbol argentino. Eso sí, sin los chilenos Claudio Baeza y Diego Valdés en cancha. El cuadro de Liniers se impuso por 2-0 a Central Córdoba, con un doblete de Jano Gordon (50′ y 86′), y festejó la Supercopa transandina en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

La conquista del Fortín se da a pocos días de la renovación de contrato de Claudio Baeza. Si bien el formado en Colo Colo no vio minutos en la definición por el título, ‘Serrucho’ es una pieza importante dentro del plantel que dirigen los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto. Muestra de aquello es la extensión del vínculo que lo ligará a la institución bonaerense hasta el 31 de diciembre de 2027.

✍️🏻 Claudio Baeza renovó con Vélez hasta el 31 de diciembre de 2027.



Otro que no vio presencia en el cotejo frente a Central Córdoba fue Diego Valdés, aunque su panorama es diametralmente opuesto. Si Baeza fue el banquillo y es contemplado dentro del plantel, el otrora jugador del América de México ni siquiera ha entrado en las citaciones.

Cuando llegó proveniente del país azteca, una rebelde lesión muscular fue el motivo de su larga marginación del terreno de juego. Sin embargo, los meses de inactividad, sumado a los problemas para adaptarse a la dinámica del fútbol trasandino, lo han borrado de la consideración pese a que ya está recuperado.

Los inconvenientes escalaron a tal punto que, desde el otro lado de la cordillera, ya se apunta a una posible rescisión de contrato. "Valdés había comunicado su intención de rescindir si le costaba recuperarse de las lesiones. El club argentino le propuso un cambio en el contrato, para llegar a un acuerdo productivo, dependiendo de los partidos que juegue“, informó el sitio partidario Sábado Vélez.

Con esas complicaciones, Valdés asoma como un posible refuerzo para la Liga de Primera de cara al 2026. Algunos rumores apuntaron que, antes de salir del América, el mediocampista nacional había rondado la carpeta de Colo Colo y Universidad Católica. En caso de no aparecer en los planes de Schelotto durante los próximos meses, aquel interés puede reactivarse una vez más.