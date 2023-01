“Tú a mí me saludas”: el tenso momento entre Ancelotti y Rodrygo tras ser sustuido en el Real Madrid

El Real Madrid sufrió en su visita al estadio de La Cerámica. El cuadro merengue tuvo que doblegar sus esfuerzos para vencer al Villarreal, en el duelo válido por los octavo de final de la Copa del Rey. Se impuso por 3-2, pese a partir cayendo por 0-2.

La sufrida victoria, sin embargo, pasó a segundo plano con la particular situación que enfrentó a Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, con Rodrygo, el brasileño que arrancó de titular. El DT, frente al bajo nivel de su elenco durante la primera parte, decidió sacar al delantero de la cancha, en el minuto 55′.

La situación no le gustó a Rodrygo, quien se retiró a la banca sin realizar ningún gesto frente a su técnico. “Tú a mí me saludas”, le dijo el DT. Las cámaras del duelo captaron el momento, que no dejó a nadie indiferente. El futbolista no tuvo ningún tipo de reacción, pese a la reprimenda.

En conferencia de prensa, Ancelotti se refirió a la situación. “Rodrygo el cambio es porque estaba algo cargado y he preferido no arriesgar. No ha saludado porque creo que se ha olvidado, no creo que sea por nada. Le dije que no se olvidara de saludarme cuando fuera sustituido”, explicó el técnico italiano en sala de prensa.

Más allá de la polémica, el cuadro merengue logró una remontada que sirvió para dejar atrás la caída frente al Barcelona, en la Supercopa jugada en Arabia Saudita. Villarreal, que logró estar 2-0 arriba, con goles de Capoue en el 4′ y Chukwueze a los 42′, terminó cediendo en el complemento con el despertar del equipo de Ancelotti. Anotaron para el equipo de Madrid Vinicius Junior en el 57′, Éder Militao a los 69′ y Dani Ceballos en el 86′.