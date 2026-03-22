Un derbi lleno de goles: Real Madrid le gana en un partidazo al Atlético de Simeone y sigue soñando con LaLiga

Un derbi puede definir un campeonato, y el Real Madrid tenía claro que no tenía margen de error. En medio de su disputa por el liderato de la liga española con el Barcelona, el máximo campeón de Europa necesitaba imperiosamente salir victorioso ante el Atlético de Madrid. Y lo consiguió. En un partido lleno de goles, que tuvo a Vinícius como gran artífice del triunfo, los dirigidos por Álvaro Arbeloa se proclamaron como dueños de la ciudad al imponerse por 3-2 al cuadro del Cholo Simeone.

El Atlético dio el primer golpe

Era un duelo clave para el destino de LaLiga. Los merengues tenían la necesidad de obtener la victoria ante los colchoneros para no perderle pisada al Barça, que había ganado en el primer turno de este domingo al Rayo Vallecano, por 1-0. Los culés, de forma transitoria, les sacaban cuatro puntos de distancia en la cima.

Con esa obligación por delante, el derbi de la capital española arrancó con la exigencia de un compromiso de esta índole. Ambos equipos, con ímpetu y juego punzante, generaron ocasiones para adelantarse en el marcador. Primero, a los 8′, Federico Valverde emprendió una carrera endemoniada rumbo al área y estrelló un derechazo en el palo. Un minuto después, Marcos Llorente respondió con un remate en la entrada del área que el golero Andriy Lunin contuvo sobre la línea de gol.

El inicio del trámite era de ida y vuelta, pero, con el correr del reloj, se fue inclinando hacia una leve tendencia a favor de los blancos. Vinícius y el mismo volante uruguayo, que fue genio y figura con un triplete en los octavos de final de la Champions frente al Manchester City, fueron los encargados de llenar de preocupaciones a la zaga del equipo del Cholo Simeone hasta entrada la media hora.

Sin embargo, pese a la serie de intentos de los jugadores sudamericanos de la Casa Blanca, el Atleti se las ingeniaba para inquietar en las que tenía. Justamente así llegó la apertura de la cuenta a favor de la visita, mediante una gran conexión entre Giuliano Simeone y Ademola Lookman a los 33′. En una baldosa, el argentino tocó de taco para el nigeriano, que arremetió por el centro del área chica y batió al guardameta ucraniano.

¡GOLAZO ENORME DEL ATLÉTICO DE MADRID! La arrancó Julián Álvarez y asistió Giuliano Simeone para el gol de Lookman, que hace delirar al Colchonero. ¡1-0 contra Real Madrid en el Bernabéu!



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Reacción merengue

El sentido de urgencia volvía a reflotar en el estadio Santiago Bernabéu. Por ello, el Real Madrid mostró mayor seriedad a la hora de comandar los ataques y fue más incisivo de cara al segundo tiempo. A los 50′, demostró que no quería sorpresas en su casa, con la anotación de Vini, vía penal, tras una falta de David Hancko sobre Brahím Díaz. Luego, a los 55′, el encendido Valverde aprovechó una suave disputa de balón de José María Giménez y marcó el 2-1 tras quedar mano a mano con Jan Oblak. En cuestión de minutos, se había materializado la remontada.

¡VINI JR. NO FALLÓ Y LE GANÓ EL DUELO A MUSSO! El brasileño marcó el 1-1 del Real ante Atlético de Madrid en el clásico.



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¡FEDE VALVERDE, MÁS IMPARABLE QUE NUNCA! ¡EL URUGUAYO DIO VUELTA EL CLÁSICO Y REAL LE GANA 2-1 AL ATLÉTICO DE MADRID!



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El conjunto colchonero parecía desdibujado luego de haber sufrido los dos goles de sopetón, de hecho, casi no volvió a atacar tras la anotación de Valverde. Sin embargo, como acostumbra la escuadra del Cholo, no necesita de tener el control prolongado para generarse llegadas. Más bien, con las pocas que se elabora, es capaz de provocar mucho daño. De esta forma, a los 66′, Nahuel Molina sacó un disparo absolutamente sorpresivo, a más de 30 metros del arco de Lunin, y la clavó directamente en el ángulo. La igualdad del lateral transandino fácilmente puede meterse en la conversación del Premio Puskas.

¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO DE NAHUEL MOLINA EN EL BERNABÉU!! ¡¡EL ARGENTINO PUSO EL 2-2 DEL ATLÉTICO DE MADRID EN EL CLÁSICO CONTRA REAL!!



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Los nervios, casi por efecto automático, volvían a bajar por las tribunas del Bernabéu. No obstante, desde la cancha, los protagonistas del cuadro blanco demostraron tranquilidad y supieron contrarrestar apenas se abrió la defensa albirroja: Vini, que ya se había inscrito en las redes con su tanto desde los 12 pasos, encaró por la izquierda, eludió rivales, y la ajustó al poste izquierdo de Oblak. Otro golazo de alta factura en la noche madrileña, para poner el desequilibrio final al cabo del 72′.

¡GOLAZO DE VINI JR. PARA EL 3-2 DEL REAL Y EL DELIRIO DE TODO BERNABÉU!



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Pese a que Valverde se fue expulsado sobre el cierre, el cuadro que adiestra Arbeloa supo sacar la tarea adelante con un hombre menos y se puso a tiro del Barcelona, solo un punto por detrás. Con este envión por ganar el derbi, los merengues volverán del receso de la Fecha FIFA y se medirán contra el Mallorca, equipo que está peleando con el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo por no descender.