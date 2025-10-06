“Una aberración”: la furia de Manuel Pellegrini contra el árbitro tras épico triunfo del Betis ante Espanyol en LaLiga

El Betis venció con épica al Espanyol y se ubicó en zona de Champions League. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini, que visitaba el RCDE Stadium para seguir por la senda de la victoria que acumulaba en sus últimos compromisos en LaLiga y la UEFA Europa League, tuvo su premio sobre la hora.

Los verdiblancos tuvieron que extremar recursos frente a los pericos, tras remontar el trámite en el complemento (2-1) y evitar un gol de penal del local en los minutos de descuento. Precisamente, aquella jugada crucial desde los 12 pasos fue lo que despertó el enfado del Ingeniero al término del cotejo.

Más allá de realizar un barrido del partido disputado en territorio catalán y del cansancio acumulado por los viajes, el entrenador chileno lanzó una dura crítica por el cobro del juez Iosu Galech Apezteguía, quien sancionó la pena máxima cuando el tiempo reglamentario había excedido el reloj.

“La valoración es muy positiva. Era el tercer partido de la semana, veníamos con un viaje largo de Bulgaria, que llegamos el viernes en la tarde y no pudimos preparar el partido. Segundo, porque era un rival complicado en su casa, venía invicto y haciendo goles. Comenzamos en desventaja en un primer tiempo equilibrado, ellos hicieron un golazo. El segundo tiempo creo que fue absolutamente nuestro, solo un error de aberración que cobrara el arbitro ese penalti pudo haber igualado el partido. Por suerte, Pau lo atajó. Fue un balón que no tiene ninguna trascendencia, que lo empujan y con el tiempo pasado. Pero los árbitros enredan los partidos solos. Por suerte no nos costó los dos puntos y podemos seguir escalando en la tabla", partió diciendo Pellegrini en conferencia de prensa.

La molestia del adiestrador nacional hacia el colegiado fue evidente. “El VAR puede intervenir cuando quiere, es el árbitro el que tiene que decidir. Él va a la pantalla y está viendo el campo y la trascendencia de la jugada. Que el VAR intervenga es una cosa y que el árbitro no tenga la personalidad de pensar que no es penalti o mantener su decisión es más importante. El único culpable es el árbitro. El del VAR puede llamar y el otro tiene que decidir", lanzó.

En línea con lo anterior, el otrora estratega del Real Madrid cuestionó la discutible revisión del árbitro en el monitor, asegurando que ni siquiera miró la ejecución del tiro. “No sé si tuvo personalidad para el tramo final del partido. Sé que estaba dos minutos pasado el partido de la hora y que es un balón que el delantero empuja al defensor. Es una pelota que no va sentido a portería. Más que las cosas generales, una cosa puntual pudo decidir un resultado. Al final, me fui para dentro porque seguramente me iban a expulsar y no tenía ganas de que me expulsaran”, agregó.

Buenas sensaciones

La victoria en casa del Espanyol pone al Betis en una buena posición de cara a la pausa por la fecha FIFA de octubre. El cuadro verdiblanco llegó a los seis partidos consecutivos sin conocer la derrota (contando competición europea), con un saldo de cuatro victorias y dos empates.

A raíz del positivo rendimiento, Pellegrini saca cuentas alegres. El DT hace énfasis en la participación goleadora de sus referentes en el ataque. "Dentro de un buen funcionamiento colectivo siempre se tienen que ver las individualidades y Cucho (Hernández) está haciendo muchos goles. Abde está madurando en su volumen ofensivo que normalmente crea, convirtiendo más ocasiones. Me dejó muy contento el rendimiento del equipo, tanto en la parte defensiva, en la que un equipo ofensivo le costó llegar a nuestra portería, y luego a hacer dos goles, un promedio que tenemos y que significa que llevamos un volumen importante», finalizó el entrenador bético.

A la vuelta del descanso por el parón de selecciones, el conjunto andaluz visitará al Villarreal, que viene de perder frente al Real Madrid.