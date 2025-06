“Una rivalidad que no encuentra equivalencias”: en Argentina minimizan a la Roja antes del duelo por Eliminatorias

Esta noche, una complicada selección chilena recibe a Argentina en el Estadio Nacional, por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas. Ricardo Gareca alista lo mejor que tiene disponible para enfrentar a una escuadra que llega a nuestro país como los campeones del mundo y líderes de la actual clasificatoria. Como siempre, el equipo de Lionel Messi y compañía es noticia en el país transandino, en donde los medios ya destacan el encuentro ante la Roja y el apabullante historial a favor que tienen.

El medio TyC Sports, que se caracteriza por publicaciones polémicas en redes sociales en contra de Chile, elaboró una nota titulada “La Selección Argentina y una aplastante paternidad sobre Chile: nueve años sin derrotas”.

Comenzaron destacando el pésimo momento futbolístico por el que atraviesa Chile: “Está última en la tabla de posiciones y sus chances penden de un hilo: en esta jornada puede quedar sin posibilidades de clasificar de manera directa. Además, está a cinco puntos de Venezuela (hoy en zona de Repechaje), con dos rivales más en el medio y quedan 12 puntos en juego”.

“Una rivalidad que no encuentra equivalencias”

No obstante, en la publicación señalan un dato que es objetivo: hace nueve años que la Roja no festeja ante la Albiceleste. “Las dos finales consecutivas que Chile le ganó a Argentina (en 2015 y 2016), que significaron los únicos títulos de los trasandinos en su historia, le subieron la temperatura a una rivalidad que no encuentra equivalencias en las estadísticas. De hecho, aquella fue la última vez que lo pudo superar“, escribieron.

Foto: Juan Amelio/Fotobaires/Photosport JUAN AMELIO/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

“De los 93 enfrentamientos entre ambas selecciones hubo 61 victorias argentinas y tan solo seis chilenas (los 26 restantes fueron empates). La Roja ya lleva nueve años, en los que hubo ocho encuentros, sin derrotar a la Albiceleste y si se trata de victorias en los 90 minutos hay que remontarse a 2008″, añadieron.