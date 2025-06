Río de Janeiro busca declarar como persona non grata a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol

La ciudad de Río de Janeiro busca que Alejandro Domínguez sea declarado como persona non grata. Foto: Conmebol.

Alejandro Domínguez vuelve a estar en entredicho. La Cámara Municipal de Río de Janeiro aprobó, en primer debate, un proyecto de ley para declarar al presidente de la Conmebol como persona non grata en la ciudad. La propuesta se originó a raíz de unas declaraciones racistas hacia los brasileños por parte del paraguayo, en marzo pasado.

La votación fue simbólica y extremadamente expedita. No tardó menos de dos minutos desde su introducción, entrada en el orden y conclusión.

Para proceder a la sanción del municipio liderado por el alcalde Eduardo Paes, la propuesta necesita ser aprobada en un segundo sufragio, según los procedimientos de la Cámara. El proyecto se someterá a una segunda votación durante la próxima semana antes de ser enviado al mandatario municipal.

El concejal Leonel de Esquerda fue quien propuso la medida y la justificó al asegurar que Domínguez no solo no ha combatido los actos de racismo en el fútbol sudamericano, sino que realizó declaraciones prejuiciosas sobre los brasileños. “En el colmo de toda su arrogancia, prejuicios, racismo y xenofobia (...) comparó nuestro maravilloso mestizaje con un mono”, señaló.

Las polémicas palabras de Domínguez

Los controversiales dichos de Domínguez se produjeron después de que Leila Pereira, presidenta del Palmeiras, se descargará tras un hecho de racismo en la Copa Libertadores Sub 20.

“Necesitamos tomar medidas firmes respecto a Conmebol. Brasil representa el 60% de los ingresos, sin embargo, los clubes brasileños son tratados de esta manera. Si no nos respetan aquí en Sudamérica, ¿por qué no ir a la Concacaf? Por supuesto, financieramente sería mejor para los clubes brasileños. Podríamos pensar seriamente en ello. Dejemos Conmebol y trasladémonos a Concacaf. Creo que esta es la única manera en que respetarán el futbol brasileño, que actualmente no recibe el respeto que merece. Es algo en lo que pensar", indicó en ese entonces.

Domínguez fue consultado por una posible salida de Brasil de la Conmebol. Ante ello, realizó una comparación que no dejó a nadie indiferente: “Eso sería como Tarzán sin Chita”, aseguró en ese entonces, con una evidente sonrisa, el mandatario del organismo con sede en Luque, Paraguay.