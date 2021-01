Unión Española despide a Ronald Fuentes. La derrota frente a Coquimbo Unido fue el detonante de la determinación. Pese a que la caída frente a los piratas dejó a los hispanos en el tercer puesto de la tabla, la dirigencia consideró que estaba en riesgo el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores, por lo que decidió abortar el proceso.

“Así es. Me sacaron. Como el equipo no venía logrando los resultados positivos que se necesitan para llegar a la Copa Libertadores, que fue el objetivo que nos propusimos nosotros, decidieron que no continuara”, explica el entrenador a La Tercera.

Fuentes dice que está tranquilo. “Lo más importante es que la gente estaba contenta con lo que estábamos haciendo con el plantel que habíamos conformado, que era para estar entre los ocho primeros”, enfatiza.

Sin embargo, manifiesta que le descolocó la forma en que se produjo su desvinculación. “Extraña. Pensaba que podría ser finalizado el torneo”, concluye.

Los hispanos sumaban seis partidos sin ganar. El último triunfo lo habían sumado el 16 de diciembre, frente a Everton. Luego igualaron con Antofagasta, Audax Italiano, Palestino y Universidad Católica. Los últimos dos encuentros terminaron en derrotas, frente a Huachipato y la mencionada ante los piratas.

La salida de Fuentes implica el 24º movimiento en las bancas nacionales desde que comenzó la temporada, una cifra que incluye la permanencia de entrenadores interinos en las respectivas escuadras.

El club de Independencia informó, a través de un comunicado, el término de la relación laboral con Fuentes y anunció que César Bravo, jefe técnico de las divisiones menores del club, asumirá la dirección técnica.