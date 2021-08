Valencia quiere seguir en la U: “Uno podría decir que no se debe generar un cambio de técnico”

Los que decían que Universidad de Chile pasaba por una nueva crisis y que estaba condenada a pelear el descenso, tuvieron que guardar silencio durante las últimas cinco fechas.

Es que el club laico no sólo se ha mantenido invicto, también ganó un clásico después de un largo tiempo y hasta se dio el lujo de cambiar su esquema táctico para encontrar un mejor funcionamiento.

Y uno de los grandes responsables de este nuevo momento azul es su entrenador interino, Esteban Valencia, quien por primera vez desliza que desea quedarse en el cargo. O al menos, mantenerse en él hasta diciembre.

“Va a ser el mismo club el quién determine mi situación y yo soy un funcionario que está para lo que necesite la institución. Si hoy hay una evaluación, por los resultados, uno podría decir que no se debe generar un cambio de técnico. Pero hay que evaluar cómo estamos nosotros de aquí a septiembre, cuando llegue el nuevo gerente técnico -Luis Roggiero- y cuáles son los resultados que se vayan dando en este tiempo”, aseguró el adiestrador.

Un poco antes, Valencia aseveró que el arribo del ecuatoriano no debe poner nervioso al cuerpo técnico o al primer equipo, ya que “la tranquilidad nuestra obtenemos de la respuesta de los jugadores y está avalada por los buenos resultados”. Luego añadió que “hay situaciones queremos encaminar en este proceso y cuando él llegue, tendrá atribuciones y tomará decisiones. Pero a nosotros no nos cambia nada, ya que nuestro objetivo es posicionar al equipo en el grupo de avanzada en el torneo”.

Sobre si le gustaría influir en la elección de posibles refuerzos para el Bulla, siempre y cuando sea ratificado como DT, Esteban detalló que “será el director deportivo (Roggiero) quién decida y nosotros, si creemos que hay posibilidad de reforzar o hacer modificaciones al plantel, haremos ese análisis y si nos piden la opinión , la daremos humildemente”.

Por último, sobre la polémica que se armó por un video donde aparece Pablo Aránguiz bailando cuando su lesión al tobillo no estaba del todo recuperada, el estratega reflexionó: “hay cosas que podemos manejar y otras no tanto. No nos metemos en la vida privada de los jugadores y si bien tratamos de que sean profesionales las 24 horas del día, respetando sus espacios, vamos generando diálogos con cada uno de ellos. Hoy valoramos que Pablo ya esté de vuelta y haremos lo posible para que se meta en lo qué está haciendo el equipo”.

Los estudiantiles repetirán la formación que le ganó a Católica, para enfrentar a O’Higgins este sábado a las 15 horas. O sea, jugará con Campos; Andía, González, Arias, Morales;, Sandoval, Galani, Espinoza, Cañete; Lobos y Larrivey.