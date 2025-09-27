SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Van por la clasificación a un nuevo Mundial: el nuevo estatus del rugby tras el éxito de los Cóndores

Esta tarde, a las 16.30, la selección chilena se medirá a estadio lleno ante Samoa, en el Sausalito de Viña del Mar. Un hecho que ratifica que esta disciplina se convirtió en un fenómeno de masas.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Los Cóndores generan una gran cohesión con la gente y así lo demostró el público, agotando las 20 mil entradas para esta tarde en Sausalito. Photosport

Los Cóndores están a un paso de sellar la clasificación a su segundo Mundial consecutivo. Lo harán esta tarde (16.30) a estadio lleno, con un Sausalito que agotó las 20 mil localidades disponibles y que confirmó que el rugby, en Chile, hoy está convertido en un fenómeno de masas.

Para el doctor en Psicología y profesor de la Usach, Rodrigo Soto, la penetración de la disciplina se explica por varios factores. “La clasificación al Mundial de 2023 generó un relato de identidad colectiva muy potente: un país pequeño que, con esfuerzo y disciplina, logra instalarse en la élite. Con cierta épica, ya que se ha sabido que varios de los jugadores juegan rugby de manera profesional, pero luego de cumplir con sus obligaciones laborales. Ese relato pudo haber movilizado el orgullo nacional y un sentido de pertenencia transversal, incluso en quienes nunca habían visto rugby”, plantea.

Resalta que este deporte se ha ido imponiendo a través de sus valores, como el respeto, juego limpio y trabajo en equipo: “Contrastan con la imagen que muchas veces se tiene del fútbol en Chile, donde los conflictos dirigenciales, la violencia en estadios o la excesiva mercantilización han erosionado la confianza del público. El rugby aparece, entonces, como un ‘espacio alternativo’, con un ambiente familiar y respetuoso que podría estar facilitando la adhesión de nuevos seguidores”.

Cristián Rudloff, presidente de Chile Rugby, coincide con el académico. “Hay una necesidad de buscar otros espacios familiares para ir con los niños, en un ambiente sano y seguro”, destaca.

Y agrega que este fenómeno es multifactorial: “Hay una conexión única de los jugadores y el público. Se han transformado en buenos ejemplos, especialmente para los niños, y eso la familia lo premia”.

Por otra parte, la profesionalización de la disciplina cambió definitivamente el panorama: “Mejoramos muchísimo en relación a las condiciones que teníamos para entrenar antes del Mundial de Francia”.

En ese objetivo, la decisión de jugar en estadios fue fundamental. “Antes jugábamos en clubes con infraestructura mecano, en condiciones bastante precarias”, recuerda. “Nosotros estábamos convencidos de que, si jugábamos en estadios profesionales, el interés de la gente sería muy grande”, añade. Eso permitió, por ejemplo, que Chile jugara contra Escocia en el Estadio Nacional ante 24.878 espectadores. Ante Rumania, en un partido amistoso disputado en julio, asistieron 10 mil personas al Nacional.

Para ello, se desarrolló una estrategia clara: “Quisimos que el costo de las entradas fuera lo más accesible para la familia, porque muchas veces un espectáculo deportivo es muy caro y solo va el papá o la mamá nomás”.

La profesionalización

Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile, destaca dos procesos fundamentales que ha vivido el rugby criollo en los últimos años. “Por un lado, la profesionalización con la franquicia chilena Selknam, la cual ha provocado una continuidad en el equipo, porque está seis meses compitiendo en el Súper Rugby Américas y finalmente este plantel es la columna vertebral de los Cóndores”, afirma.

Y por el otro destaca el equipo técnico. “Uno conoce a Pablo Lemoine como la cara visible del staff, pero ahora hay entrenadores para todo: entrenador de primera línea, de centro, de pateadores, kinesiólogos, utileros, médicos, etcétera. Antes viajaban tres o cuatro personas y ahora hay gente dedicada además a situaciones administrativas. Eso es lo que le aporta un coeficiente de valor agregado a lo que era el rugby 10 años atrás, en donde el amateurismo marcaba que a veces nos iba bien y a veces nos iba mal; y ahora son muchas más las veces que nos va bien. Y bueno, la gente valora los resultados, valora el trabajo en equipo y el trabajo planificado que trae esta profesionalización”, concluye.

Mientras que el ministro del Deporte Jaime Pizarro destaca la gran gestión federativa. “Se han robustecido colectivamente y hoy tienen un recinto propio para su desarrollo. Además, lograron traspasar espacios territoriales. Nadie imaginaba que el rugby iba a jugar en La Pintana y eso ha sido una gran experiencia. Hoy el rugby ya no es solo de una parte de la comunidad, sino que de todos”.

Más sobre:LT SábadoRugbyMundial de RugbyCóndoresSamoaRodrigo SotoMiguel Ángel MujicaCristián RudloffJaime Pizarro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detective de la PDI abatió a tiros a delincuente que intentó asaltarlo en La Florida

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales

Indagan doble homicidio en La Pintana: cuerpos fueron hallados en plena vía pública

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”

Reportan que EE.UU. planea ataques contra narcotraficantes al interior de Venezuela “en cuestión de semanas”

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

3.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

4.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

5.
Minvu confirma que ya fue adjudicada licitación para desalojo y demolición de toma en terreno de familia Correa

Minvu confirma que ya fue adjudicada licitación para desalojo y demolición de toma en terreno de familia Correa

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Alergias primaverales: guía clínica de un fenómeno que se adelantó
Chile

Alergias primaverales: guía clínica de un fenómeno que se adelantó

Detective de la PDI abatió a tiros a delincuente que intentó asaltarlo en La Florida

Indagan doble homicidio en La Pintana: cuerpos fueron hallados en plena vía pública

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias
Negocios

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias

Gremio del retail financiero sufre revés en arremetida legal contra Subtel por prefijos spam

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas
Tendencias

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

Arranca la fiesta del Mundial Sub 20 en Chile
El Deportivo

Arranca la fiesta del Mundial Sub 20 en Chile

Van por la clasificación a un nuevo Mundial: el nuevo estatus del rugby tras el éxito de los Cóndores

Jaime Pizarro: “Que Chile sea un buen anfitrión de eventos es un hito que nos pertenece a todos”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro
Cultura y entretención

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro

Ya está disponible el soundtrack de Una batalla tras otra compuesto por Jonny Greenwood

Festival REC de Concepción: los profundos cambios que enfrenta uno de los eventos más importantes de Chile

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales
Mundo

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo