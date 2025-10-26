SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Vitor Ferreira se impone en El Gringo y se corona en la World Surf League de Arica

El Arica Pro Tour 2025 no solo tituló al carioca Vitor Ferreira, sino que también dejó la primera campeona femenina en la peligrosa rompiente, el puntaje perfecto y un mensaje claro: Arica y su ola están entre los destinos de surfing más importantes del mundo.

Por 
El Deportivo
El brasileño Vitor Ferreira dominó a la ola El Gringo en Arica. Yerko Vásquez

La temida y respetada ola El Gringo, situada en la ex isla del Alacrán a los pies del Morro, fue el escenario de una batalla deportiva memorable que coronó al brasileño Vitor Ferreiria como el mejor del Arica Pro Tour 2025, primera parada de la doble corona chilena de la World Surf League (WSL) que se está realizando en Chile.

En una final de alto voltaje contra el peruano Joaquín del Castillo que obtuvo 2.63 puntos, Ferreira demostró por qué es considerado uno de los talentos más puros de la región. El desafío se centró en la ejecución de “tubos” perfectos: maniobras de recorrido largo, completamente “tapados” por la ola, aprovechando las cualidades que definen este spot de clase mundial.

“Estoy muy contento con mi performance, la ola de El Gringo merece más eventos gigantes como este, Arica es una ciudad increíble junto a su gente”, señaló Ferreira emocionado.

El camino a la gloria fue arduo. Del Castillo se había ganado el respeto al ejecutar un impresionante “tubazo” en cuartos de final. Sin embargo, la consistencia y agresividad de Ferreira prevaleció en la manga decisiva, asegurando el primer lugar con 15.00 puntos. La supremacía brasileña se reafirmó con sus compatriotas Kailani Renno y Eric Bahía ocupando el tercer y cuarto puesto respectivamente.

Un punto de orgullo local fue la actuación de León de La Torre de Maitencillo, el único chileno en alcanzar la instancia de Cuartos de Final, confirmando que la nueva generación nacional está lista para medirse con la élite de este deporte.

Superboy se impone

La jornada no solo fue épica en la categoría Pro. En la divisiones juveniles, Kaliani Renno el apodado “Superboy”, otro brasileño, se llevó el título Sub 18, incluyendo el único 10 perfecto del campeonato, con un score de 14.24 puntos.

Pero la historia más grande se escribió en la categoría femenina juvenil: la peruana de 14 años, Briana Barthelmess, se convirtió en la primera campeona juvenil femenina en la historia de las competencias en la peligrosa ola de El Gringo (7.43 puntos), superando a las iquiqueñas Isidora y Matilda Bultó. Esto marca un hito en el desarrollo del surf femenino.

El Arica Pro Tour 2025, fue realizado con el apoyo del Gobierno Regional y la Ilustre Municipalidad de Arica y Parinacota y el CORE. “Es un orgullo para nosotros contar con este mega evento de carácter internacional, en Arica contamos con la mejor ola a nivel mundial que es El Gringo, esto potencia también el deporte y turismo local, le da un valor positivo a nuestra región”, indicó Macarena Rivera Seremi de Deportes de Arica.

El circuito de la World Surf League continúa en Chile desde este martes 28 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre en la desafiante ola La Punta en playa Cavancha, donde se vivirá el Iquique Pro 2025.

Más sobre:SurfWorld Surf LeagueVitor FerreiraEl Gringo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Debate presidencial: Marco Enríquez-Ominami llega junto a protagonistas de su franja pertenecientes a la comunidad sorda

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

En mensaje de Matthei en la antesala al debate presidencial: “El optimismo sin seriedad no va a ningún lado”

Detienen a dos sujetos por robo con homicidio en Puerto Montt

Argentina registra la participación más baja desde el retorno de la democracia en elecciones legislativas: solo votó el 66% del padrón

“Espero recibir algún golpe y ver si damos otro”: Artés en la previa al debate presidencial

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

3.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

4.
Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Debate presidencial: Marco Enríquez-Ominami llega junto a protagonistas de su franja pertenecientes a la comunidad sorda
Chile

Debate presidencial: Marco Enríquez-Ominami llega junto a protagonistas de su franja pertenecientes a la comunidad sorda

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

En mensaje de Matthei en la antesala al debate presidencial: “El optimismo sin seriedad no va a ningún lado”

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes
Negocios

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Nicholas Paul, estrella del Centro Mundial de Ciclismo: “En Chile la gente te alienta como si fueras uno de ellos”
El Deportivo

Nicholas Paul, estrella del Centro Mundial de Ciclismo: “En Chile la gente te alienta como si fueras uno de ellos”

Vitor Ferreira se impone en El Gringo y se corona en la World Surf League de Arica

Nuevo líder: Lando Norris se impone en el GP de Ciudad de México y se encumbra en la cima de la Fórmula 1 por un punto

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Argentina registra la participación más baja desde el retorno de la democracia en elecciones legislativas: solo votó el 66% del padrón
Mundo

Argentina registra la participación más baja desde el retorno de la democracia en elecciones legislativas: solo votó el 66% del padrón

Jornada clave para Milei: inicia cierre de mesas por elecciones legislativas en Argentina

Nueve muertos y 29 heridos tras caída de bus desde un puente en Misiones, Argentina

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal